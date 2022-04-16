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Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta boyu sürecek

Gelen son dakika haberine göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji genel müdürlüğü flaş bir uyarıda bulundu. Yurdun batısında kuvvetli sağanak yağışlar etkisi göstermeye başlayacak. Yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta boyu sürecek
Ekleme: 16.04.2022 - 20:41 Güncelleme: 16.04.2022 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta boyu sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Denizli çevrelerinin yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Andolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Yarın ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr.Orhan Şen yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu: Yarın (pazar) Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirir. Marmara'da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmur akşam şiddetlenir. Pazartesi de yağmur devam eder Salı günü Anadolu'ya kayar.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile batı Akdeniz'in batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Denizli çevrelerinin, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yarın toz taşınımı bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Batı Akdeniz'in batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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