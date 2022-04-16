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Hafta sonu plan yapan İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar nereler?

Ekleme: 16.04.2022 - 22:25 Güncelleme: 16.04.2022 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Hafta sonu plan yapan İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak!
57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'daki etapla tamamlanacak. Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.

ARAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.

AVRUPA VE ANADOLU YAKASI...
Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.

FATİH VE ÇEVRESİ:

- Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

- Kadir Has Caddesi

- Abdülezelpaşa Caddesi

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Galata Köprüsü

- Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

Alternatif Yollar ise şu şekilde belirtildi:

Fevzipaşa Caddesi

Balat Yolu

Cemil Birsel Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti

Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ:

-Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

-Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

-Beyoğlu - İnönü Caddesi

- Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

-Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

- Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

- Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

- Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Necatibey Caddesi

- Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

- Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

-Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

- Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

- Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Palanga Caddesi

- Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

- Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

- Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

- Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

- Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

- Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

- Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

Alternatif Yollar:

- Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti

- Tarlabaşı Bulvarı

- Cumhuriyet Caddesi

- Taşkışla Caddesi

- Barbaros Bulvarı

- Adnan Saygun Caddesi

- Süleyman Seba Caddesi

- Dereboyu Caddesi

- Portakal Yokuşu Caddesi

- Sekbanlar Sokak

- İnşirah Sokak

- Küçük Bebek Caddesi

- Köybaşı Caddesi

- Eski Büyükdere Caddesi

ANADOLU YAKASI:

Üsküdar:

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.

Kadıköy:

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Maltepe:

Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

Alternatif Yollar:

- Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.

- Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilecek.

- D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilecek.

- Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.

ÇEVRE YOLLAR: (Kapama Saati: 08.30)

* D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekr.)

* Sait Çiftçi katılım

Alternatif Yollar:

* Büyükdere Caddesi

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü

NOT: Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır.
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