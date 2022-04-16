Bakan Varank’tan heyecanlandıran açıklama: Uzay yolcusu aranıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta katıldı.'Kuruma şahsiyet veren onun tarihidir'Bakan Varank törende yaptığı konuşmada,'Bir kuruma şahsiyet veren onun tarihidir' sözünü hatırlatarak, 'Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye 'Türk modern tıbbının ruhu' dersek herhalde yanlış olmaz. İbn-i Sinalardan, İbn Rüşdlerden gelen tıp mirasımız Mektebi Tıbbiye-i Şahane ile kurumsallaştı. Bu nadide okul, kuruluşundan itibaren birikimiyle Türk tıp tarihinin öncüsü oldu. Yetiştirdiği hekimler, cerrahlar ve eczacılar sayesinde Anadolu'daki nice sağlık kurumunun temelleri atıldı.' diye konuştu.'Uzaya göndereceğimiz insanları seçmek için duyuru yapacağız'Bakan Varank, uzay ve havacılık tıp çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, 'Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz.' dedi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de Sağlık Bilimleri Üniversitesinin faaliyetlerine dair bir sunum gerçekleştirdi. Erdöl, sunumunda, ülke genelinde ve yurt dışındaki öğrencilerle toplamda uzmanlık öğrencileri de sayıldığında 35 bin 800 öğrencinin eğitiminden sorumlu olduklarını dile getirdi.'Sizin gibi gençler aydınlık Türkiye'nin teminatıdır'Tarihimizin bilim insanlarımızın tüm dünyaya mal olmuş buluşlarıyla dolu olduğuna değinen Varank, 'Kendinize güvenerek çalışırsanız, inanıyorum ki, yeni Aziz Sancarlar, Özlem Türeciler, Uğur Şahinler sizlerin arasından çıkacak. Sizin gibi gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye'sinin en büyük teminatıdır. Bu yolda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ödüle layık görülen bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, medya temsilcilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bir tebriki de Dumansız Üniversite'yi oluşturduğu için Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e yapmak istiyorum. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olması ve YÖK ile iş birliği yaparak üniversitelerimizi dumansız hale getirmemiz lazım.' diye konuştu.