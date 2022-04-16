Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda 258 KG kokain yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokainin güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu. Soylu, 3 kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.258 KG KOKAİN MERSİN LİMANI'NDA YAKALANDIBakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.