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Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda 258 KG kokain yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz." dedi.

Ekleme: 16.04.2022 - 13:45 Güncelleme: 16.04.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda 258 KG kokain yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokainin güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu. Soylu, 3 kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

258 KG KOKAİN MERSİN LİMANI'NDA YAKALANDI

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.

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