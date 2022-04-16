Bakan Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda 258 KG kokain yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokainin güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu. Soylu, 3 kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
258 KG KOKAİN MERSİN LİMANI'NDA YAKALANDI
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.