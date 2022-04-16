  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Bursa'da yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Üreticilere "Eli öpülesi" diyen Bakan, "Bu ülkede o yok, bu yok diyenlere 'kapak olsun' diyorum.

Ekleme: 16.04.2022 - 18:32 Güncelleme: 16.04.2022 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun
Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, “Kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda yeterli miktarda bulunmaktadır. ‘Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, burada sektör temsilcileriyle buluştu. Kirişci başkanlığında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen toplantıya Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile ziraat odaları, kooperatif başkanları ve Süt ve Et Üreticileri Birlik Başkanları yer aldı. Burada konuşan Bakan Kirişci, “Sektör paydaşlarımızla bir araya gelip, 2023 ve sonrası için nasıl bir yol yürüyeceğimizi ve bunun ana hatlarını paylaşmak istedik. Şu anda Türkiye'de tarımın mevzuatı konusunda bir eksikliği yok. Ufak dokunuş gerekiyor” diye konuştu.

Kirişci, şöyle devam etti:

“Tarımı tali bir sektör olarak gören, bir şekilde ithalat yoluyla tarım ürünlerinin ikame edilebileceğini düşünen çevrelerin ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını, önce pandemi akabinde de Rusya-Ukrayna savaşında açık açık gördük. Paramız olsa dahi bizim gıda arz güvenliğini sağlama konusunda yetersizliğimiz ortaya çıktı. Dünya olarak söylüyorum. Bir anda dünya şaşkına döndü. Raflara büyük bir hücum başladı. Bu pandemi döneminde oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla bu süreç pik yaptı. Herkes anladı ki tarım stratejik bir sektör, vazgeçilmez bir sektör ve tarım sektöründe mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, bu ülkeyi yönetenleri bulunurluğa önem vermesi gerekiyor. Buradan kimsenin tek bir cümle söyleyecek durumu yok ki, pandemi döneminde ve devamında da bu savaş döneminde bir ürünün bulunurluk noktasında eksikliği çekilmedi. Zamanında alınan tedbirler ve bu tedbirler sayesinde bulundurulması gereken bütün temel ürünler konusunda bu konu halledilmiş oldu.”

'YOK YOK DİYENELRE KAPAK OLSUN'

Bakan Kirişci, ayçiçeği yağı ve şeker stoklarıyla ilgili eleştirilere de yanıt vererek, “Bakanlığımızın mürekkebi kurumadan bir anda ayçiçeği yağı konusu gündeme geldi. Ama birkaç gün sürdü. Ve konu kapandı. Şimdi şekerle ilgili olarak birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bu konularda da bizim yeteri kadar, yetecek miktarda, kendi ürünlerimiz stoklarımızda, kayıtlarımızda ve depolarımızda bulunmaktadır. Üreticilerimize buradan sesleniyorum. Ki bu üreticilerimiz, ‘Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun diyorum. Bu ülkenin eli öpülesi, bu masanın etrafında olan değerli paydaşlarımız, Bursa özelinde ama Türkiye genelinde de bütün üreticilerimiz sadece 85 milyonu doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ülkede bulunan bize sığınmak adına misafir konumunda bulunan 5 milyona, bu ülkeye gelen 50 milyonun üzerinde turiste ve arta kalanı da ihraç ederek üreticilerimiz, bu zamana kadarki çabalarını başarıyla sürdürdüler. Bundan sonra da sürdürecekler. Ve biz bu üreticilerimizin her daim olduğu gibi daha güçlü bir şekilde yanlarında yer alacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Üreticimize diyoruz ki sen üret, yeter.”
Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı! 5 ürüne yönelik ithalat yasağı resmen iptal edildi
Büşra Koçak İzmir'de beton mikserinin altında kalmıştı! Bu detay yürekleri dağladı…
Zelenskiy 'Tüm dünya endişelenmeli' sözleri ile uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir...
Ekrem İmamoğlu'nun köşke çevirdiği tarihi yapıya belediye kasasından 20 milyon TL
Dünyaca ünlü model Bella Hadid isyan etti: Instagram’dan Filistin sansürü
İlham Aliyev'den ikiyüzlü Batı'ya çok sert 'Bayraktar TB2' tepkisi: Karabağ'da 'ölüm silahı' diyordunuz
Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi
Bir rüya daha gerçek oldu! Phaselis Tüneli hizmete girdi
Rusya: Yüksek hassasiyetli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduk
Bakım ihalesini CHP'li Özgür Karabat'a veren İETT'nin otobüs mezarlığı görüntülendi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran video
Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı: Göz göze ağlaştık
Tasarruf bahanesiyle projelerin yarıda bırakıldığı CHP'li belediyeye dudak uçuklatan fatura
Rusya'dan flaş karar!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSK'nın gücüne güç katacak
'Dezenformasyon Yasası' geliyor: Yakında kamuoyuna sunulacak
Almanya'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi
Rezidans dehşetine jet iddianame! İstenen cezalar belli oldu
Rusya’dan flaş iddia! 'Katliam gerçekleşecek'
CHP’li Aydın Belediyesi’nde zimmet skandalı
6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta kafalar karışık
530 Bin memura müjde! Sözleşmeli- kadrolu ayrımı bitiyor...

530 Bin memura müjde! Sözleşmeli- kadrolu ayrımı bitiyor...

Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor! İşte izlenecek seviyeler ve dev kurumların tahminleri…

Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor! İşte izlenecek seviyeler ve dev kurumların tahminleri…

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi