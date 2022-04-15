Akıllara zarar sözler! Temel Karamollaoğlu Suriye'deki iç savaştan Türkiye'yi sorumlu tuttu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'deki iç savaşın sorumlusunun Türkiye olduğunu öne sürdü. Karamollaoğlu, "Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı. AK Parti hükümeti attı. Bunu hiçbir zaman tasvip etmedik. Suriye kan gölüne döndü." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Suriye'deki iç savaş hakkında konuşan Karamollaoğlu, durumun sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia etti.'İLK ADIMLARI TÜRKİYE ATTI''Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı. AK Parti hükümeti attı.' diyen Karamollaoğlu, 'Bunu hiçbir zaman tasvip etmedik. Suriye kan gölüne döndü.' ifadelerini kullandı.'PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİ İCAP EDER'30 milyon Suriyelinin yarısının yer değiştirdiğini belirten Karamollaoğlu, 'Elbette bu problemlerin çözülmesi icap eder. Türkiye doğru karar verip, 'Biz Suriye sorununu çözeceğiz, gerekli adımları atacağız' derse, adımlar atılabilir.' diye konuştu.