20 milyon liralık tasarruf sağlayacak! Phaselis Tüneli bugün açılıyor

Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açılacak. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans yönetemiyle katılması bekleniyor. Tünelin faaliyete geçmesi ile birlikte güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünelle zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1842 ton azaltılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Antalya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığı, ayrıca ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtildi.Açıklamanın devamında, 'Sebze-meyvecilik ve seracılık faaliyetlerinin de yoğun olarak yapıldığı şehir, tarımsal, ticari, turistik ve kültürel bakımdan ülkemizin önemli merkezleri arasındadır.' ifadeleri kullanıldı.ANTALYA'NIN ULAŞIM İHTİYACINA BÜYÜK DESTEK VERECEKAntalya'nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek kara yolu yatırımlarının öneminin arttığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda Phaselis Tüneli'nin inşa edildiği bildirildi.Açıklamada, Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan tünelin 1292 metrelik çift tüpten oluştuğu bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:YILLIK 20 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK'Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandıTünel projesiyle bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi. Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünelle zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1842 ton azaltılacak.'BAŞKAN ERDOĞAN VİDEOKONFERANS YÖNETEMİ İLE KATILACAKTünelin açılışının, Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılması bekleniyor.