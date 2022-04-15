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Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz

Antalya'da tarladan İstanbul'daki raflara süren sebze meyve yolcuğundaki artışlar araştırıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre dalından koparılan bir domates yüzde 400 fiyat artışıyla sofralara ulaşıyor. Antalya'da çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş karlarla satış yapıyor. Meyve ve sebze fiyatlarındaki astronomik artışların kendileriyle ilgili olmadığını söyleyen çiftçiler ise sebze ve meyvelerin yolculuğunda aracıların fiyat artışına neden olduğunu ve hatta kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. Ambarcı ve marketçiler de artan maliyetlerden şikayetçi.

Ekleme: 15.04.2022 - 09:00 Güncelleme: 15.04.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz
Sebze-meyve fiyatlarında, ekonomik ya da mevsimsel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışları yaşandı. 1 kilo domatesin fiyatı 19 lira, 1 kilo biberin fiyatı 30 lira, 1 kilo limonun fiyatı 9 liraya dayandı. Sebze ve meyvelerdeki bu artışlar mercek altına alındı.

YÜZDE 400'E VARAN ARTIŞ

Antalya'da çiftçilerin ortalama 4 TL'ye sattığı domates, üretici halinden 5 TL'ye yola çıkıyor. Aynı şekilde üretici halinde, salatalık 6 TL, limon 2 TL'den büyük şehirlere doğru yola çıkıyor. Fiyat artışları da bu 700 kilometrelik yolculukla birlikte başlıyor.

Antalya'da çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş karlarla satış yapıyor. İyi bir domates, İstanbul halinde 12-16 TL arasında, markette ise 19 TL'ye satılıyor. Üreticinin 5 TL'ye sattığı salatalık, İstanbul Sebze Hali'nde 9 TL, markette ise 14 TL'ye satılıyor.

Yine üreticiden 1 TL'ye alınan limon, İstanbul Sebze Hali'nde 6 TL'ye mutfağa ise 9 TL'ye giriyor. Diğer meyve-sebzelerde de rota değişmiyor. Yani Antalya'dan çıkan ürünler en az yüzde 250-400 arası zam yemeden mutfağa girmiyor.

Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz

YÜK BİZİM SIRTIMIZDA AMA KAZANAN BİZ DEĞİLİZ

Antalya'da üretici, sebze ve meyvelerin pazar ve marketlerde yüksek fiyattan satılmasının suçlusu kendilerinin olmadığını söyledi. Çiftçi Ali Çelikbaş, 'Biz, 5 ay çalışıp ürün yetiştiriyoruz. İlaç, gübre, odun belimizi büküyor.

24 saat aralıksız çalışıyoruz. Ürünü teslim ederken vergimizi ve komisyoncu payını peşin kesiliyor. Her türlü yük bizim sırtımızda. 5 ay çalışıp kazanamadığımız parayı birileri 1 günde alıp satan kazanıyor' diye konuştu.

VATANDAŞ UCUZ YESİN

Antalyalı çiftçi Osman Güren ise vatandaşa sebze ve meyvenin pahalı satılmasında kendilerinin suçu olmadığını söyledi. Çiftçi olarak fiyatları kendilerinin belirlemediklerini de belirten Güren, 'Fiyatlar halde günlük, saatlik belirleniyor.

Fiyat belirlemek bizim işimiz değil. Arz - talep dengesi. Ancak sabah halde sattığım domatesi bir gün sonra İstanbul'da markette pazarda 5-6 katına satıldığını görünce biz bile bu fiyatlara inanamıyoruz' diye konuştu.

KİLODA 60 KURUŞ FİYAT EKLENİYOR

Ambarcı Hüseyin Akdağ ise Antalya merkezden İstanbul'a TIR'ların 13 bin liraya gittiğini söyledi. Bu fiyat ile ürünlere kilo başına 60 kuruş ek ücret bindiğini de belirten Akdağ, 'Alanya ve Kumluca'dan çıkan TIR'larda ise kilo başına binan ücret 1 lirayı buluyor' diye konuştu.

BİZİM MALİYETLİRİMİZ DE YÜKSELDİ

Market işletmecileri ise halde fiyatların zaten yüksek olduğunu, başta yakıt olmak üzere kendi maliyetlerini de eklediklerinde fiyatların son duruma geldiğini söylüyorlar. Marketler olarak maliyetlerin artmasından kendilerinin de sıkıntıya düştüğünü söyleyen işletmeciler, marketler suçlanıyor ama bu işin suçlusu biz değiliz yorumunda bulundular.

Fiyatlar şöyle:

ANTALYA HALİNDE GÜNLÜK FİYATLAR

Domates: 5
Salatalık: 6
Patlıcan: 7
Biber: 20
Kıvırcık: 5
Kabak: 4
Limon: 2

İSTANBUL HALİNDE GÜNLÜK FİYATLAR

Domates: 12-16
Salatalık: 9-14
Patlıcan: 20-25
Biber: 22-28
Kıvırcık: 8-10
Kabak: 5-8
Limon: 6-8

MARKET FİYATLARI

Domates: 19
Salatalık: 14
Patlıcan: 20
Biber: 30
Kıvırcık: 14
Kabak: 14
Limon: 9
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