Rusya'nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO'dan 'Baltık Denizi' hamlesi! İsveç ve Finlandiya...

Rusya'nın Ukrayna savaşının ardından, daha fazla yayılmacı bir politika izleyeceği endişesine kapılan İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine yönelik adımlar atmaya başladı. Rusya'dan ise tehdit niteliğinde açıklamalar geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, 'NATO üyeliğinin kabulü' durumunda, ülkelerinin batı kanadındaki birlikleri 2 katından fazla artıracağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, "Barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar" yaratır dedi. NATO ise, Rusya'nın ifadelerinin ardından çok konuşulacak bir hamle yaptı. NATO, 'en yüksek hazırlığa sahip askeri güç kuvvetleri' vurgusu yaparak, NATO gemilerinin Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için daha somut adımlar atması dünyanın Rusya-Ukrayna savaşından sonra en önemli gündem maddesi haline geldi. İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini hızlandıracaklarını açıkladı. Tüm bu, gelişmlerin ardından ise Rusya tehdit gibi açıklamalar yaptı. NATO'dan ise jet hamle geldi. NATO, Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.



Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya geldi. İki lider ikili görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yaptı.



Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini söyleyerek, "Ancak süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek" dedi.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, "Bu, tarihimizdeki en önemli dönem. Güvenlik ortamı tamamen değişti. İsveç için, güvenliğimiz ve barış için en iyisini düşünmek zorundayız" dedi.



RUSYA'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA



Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttıracağı uyarısında bulundu.



Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasaydı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması gibi bir ihtimalin tartışılmayacağı yönündeki iddialara da cevap veren Medvedev, "Ukrayna'daki özel operasyon olmasaydı, bu ülkelerin NATO'ya katılması ihtimalinin ortaya çıkmayacağını ve durumun Rusya için daha kolay olacağını öne sürmenin bir anlamı yok. Birincisi, daha önce onları ittifaka çekmek için girişimlerde bulunuldu. İkincisi ve en önemlisi, bu ülkelerle Ukrayna'da olduğu gibi toprak anlaşmazlığımız yok. Bu yüzden üyeliğin bizim için ölçütü farklıdır" dedi.



'OLUMSUZ SONUÇLAR YARATIR'



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını belirtti.



Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendirdi.



Söz konusu ülkelerin topraklarının NATO tarafından keşfedildiğini ve burada geniş çaplı askeri tatbikatların yapıldığını belirten Zaharova, şunları kaydetti:



"NATO'nun hedefi, askeri potansiyeli ve coğrafi genişlemeyi yoğunlaştırmak, Rusya'yı tehdit etmek için başka bir cephe oluşturmaktır ancak Baltık bölgesindeki Finlandiyalı ve İsveçli komşularımızın, NATO'nun Rusya ile yeni yüzleşme cephesine dönüşmesine neden gerek duyduğu belirsiz. Kuzey Avrupa'da barış ve istikrar için olumsuz sonuçların olacağı aşikardır."





NATO'ya üyeliğin, ülkelerin güvenliğini sağlamayacağını savunan Zaharova, "Doğal olarak seçim, İsveç ve Finlandiya yönetimlerine aittir ancak onların, bunun gibi bir adımın ikili ilişkilerimiz ve şu anda kriz durumunda olan Avrupa güvenlik mimarisi için sonuçlar yaratacağını da anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.



NATO'DAN KARŞI BALTIK DENİZİ HAMLESİ:



NATO, gemilerinin rutin operasyonlar ve eğitimler yürütme amacıyla Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.



NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Daimi Denizcilik Grubu 1" (SNMG1) ve "Daimi NATO Mayın Önlemleri Grubu 1"den (SNMCMG1) gemilerin, Baltık Denizi'ne açıldığı bildirildi.



Açıklamada, Baltık Denizi'ne sınır müttefik ve ortak ülkelerle tatbikatlara katılacak gemilerin, NATO'nun anlaşma yükümlülüklerine uygun olarak "güvenilir ve yetenekli savunma kabiliyetini sürdürmek" için bu bölgede düzenli olarak yürütülen faaliyetin parçası olacağı kaydedildi.



Her iki grubun da çeşitli müttefik ülkelerden gelen gemilerden oluştuğu, tatbikatlara katılımdan operasyonel görevlere kadar farklı işlevleri yerine getirmek için NATO'nun sürekli kullanımına açık olduğu belirtildi.



Açıklamada, ayrıca söz konusu grupların NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) parçası olduğu da vurgulandı.



İNGİLTERE'DEN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DESTEK



İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin İsveç ve Finlandiya'nın potansiyel NATO üyeliğini desteklediğini açıkladı.



Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini yönelik adımlar atmasının ardından İngiltere'den destek geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsveç ve Finlandiya'nın potansiyel NATO üyeliğini desteklediğini ifade ederek, "Kuzey ve Baltık ülkelerine yönelik Rus tehditleri yeni değil ve sadece birliğimizi güçlendiriyor. İsveç ve Finlandiya geleceklerini müdahale olmaksızın seçmekte özgürler. İngiltere ne karar verirlerse versinler destekleyecek" dedi.