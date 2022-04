Metro saldırganın ifadesini bilirkişi çürüttü! “Bana tekme attılar” demişti...

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz’ın kendisine tekme atıldığını iddia ederek "Kadın olduğu için el kaldırmadım. Küfür de etmedim" savunmasını bilirkişi raporu çürüttü. Saldırganın elinde bulunan bıçakla mağdurların üzerine doğru yürüdüğü, bu esnada “Gelsene lan, gel oğlum gel, kimsin lan dağıtırım suratını” diye tehditler savurup küfürler ettiği kaydedildi. Dehşet anlarına an be an yer verildi.