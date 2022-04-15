Kadınlara cinsel içerikli mesajlarla şantaj yapan kişi tutuklandı!

Samsun'da tanımadığı kadınların fotoğrafları ile Telegram'dan hesaplar açıp cinsel içerikli mesajlarda bulunan ve bazı kişilere şantaj yapan Emre K. (27) yakalandı. Fotoğraflarını kullandığı kadınları ölümle tehdit ettiği de ortaya çıkan Emre K. tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte peş peşe gelen Telegram'dan fotoğrafları ile hesaplar açılıp, cinsel içerikli mesajlar yazıldığı rihbarlarının ardından harekete geçti.İncelemede Emre K.'nin tanımadığı kadınların isim ve fotoğraflarını kullanarak çok sayıda hesap açtığı, başkalarıyla cinsel içerikli konuşmalar yaptığı, kadınları da bu konuşmaların ekran kayıtlarını yaymakla tehdit ettiği tespit edildi.Birçok kadına aynı şeyi yaptığı, mesajlaştığı kişilere şantajlarda bulunduğu ve fotoğrafını kullandığı kadınları da ölüm tehdit ettiği belirlenen Emre K., İlkadım ilçesinde yakalandı.'Kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma', 'ölümle tehdit' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı adliyede tutuklandı.