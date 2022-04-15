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İstanbul Boğazı'nda oluşan çöp dağları su altı dronu ile görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda su altında zamanla biriken atıklarının oluşturduğu çöp dağları ve hayalet ağlar dalış yapan gönüllüler tarafından temizlenmeye çalışılıyor. Su altı dronun, hayalet ağlara takılıp kurtarılması ise kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Ekleme: 15.04.2022 - 12:25 Güncelleme: 15.04.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı'nda oluşan çöp dağları su altı dronu ile görüntülendi
Su altı dronun, hayalet ağlara takılıp kurtarılması ise kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.İstanbul Boğazı'nın çeşitli yerlerinde dalış yapan İsa Şahintürk ve Kıvılcım Günbattı, sualtındaki kirliliği görüntüleyip aynı zamanda gönüllü olarak temizliyor. Sarıyer Kireçburnu sahilinde dalış yapan Şahintürk ve Günbattı ilk olarak kirliliğin yoğun olduğu alanlarını tespit ediyor. Ardından yanlarında getirdikleri su altı kameralarıyla atıkların akıntı ile oluşturduğu çöp dağlarını ve hayalet ağları kayıt altına alıyorlar. İki gönüllü çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıp farkındalık oluşturmayı hedefledi.


İstanbul Boğazı'nda oluşan çöp dağları su altı dronu ile görüntülendi


Dalış yaptıklarında ise yanlarında taşıyabilecek ağırlıkta olan atıkları toplanıp yüzeye taşındı. Topladıkları atıkları ise yakında bulunan çöp konteynırına götürdü. Dalgıçların gönüllü olarak yaptığı temizlik çalışmaları ise su altı dron ile görüntülendi. Tüpsüz olarak yapılan dalışlarda atıkları tespitini ve daha sonra toplama işlemlerini gerçekleştirildi. Su altından dalgıçların bir lastiği kaldırmaya çalıştıkları ancak ağırlığı nedeniyle yapamadığı görüldü. Dalgıçları görüntüleyen su altı dron ise hayalet ağlara takıldı. Dron ağlara takılması ve kurtarılması aksiyon kamerasına yansıdı.


İstanbul Boğazı'nda oluşan çöp dağları su altı dronu ile görüntülendi


İstanbul'un çeşitli noktalarında dalış yapan İsa Şahintürk, “Sualtında İstanbul'daki sahil kenarlarında çöp birikintileri görebiliyoruz. Balıkçı barınakları ve teknelerin park ettikleri iskeleler bu bölgelerde lastikler denize düşerek uzun yıllar kalıyor. Lastikler plastiklere göre daha dayanıklı olduğu için yüzyıllar boyunca burada kalabiliyor. Diğer canlılar tarafından üstü kaplandığı için çoğu zaman görülmeyebiliyor. Atıklar akıntı ile biriktiğinde çöp dağları oluşturuyor. İstanbul'un tüm kıyılarında kirliliği görebilmek mümkün. Sokakta yere attığını bir çöpten bile siz sorumlusunuz çünkü onlar rüzgar ile denizlere ulaşıyor. Denizde yüzyıllar boyunca bu atıklar canlı hayatına zarar veriyor” diye konuştu.

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