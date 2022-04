Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Her türlü tedbiri alarak bütün engelleri ortadan kaldırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması programında ekonominin gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Ekonomi yönetimi her türlü tedbiri alarak bütün engelleri ortadan kaldırdı. Türkiye Çin'den sonra en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Dünya tabi bu sırada küçüldü. Türkiye baz etkisi ile 3 büyüyecek, 4 büyüyecek diye açık artırmaya girdiler. 2021 yılında dünya tek hane ile büyürken Türkiye yüzde 11 büyüme oranına erişti. Kulağını korkaklara verenler kaybettiler.Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğizABD'de Avrupa son 70 yılın enflasyon rekoru ile karşılaşan ülkeler var. Televizyonlarda konuşuyorlar, yandık. Kapasite kullanım oranı yüzde 80'lerde, işsizlik 10.7. İhracatımız 235-236 milyar dolarlarda. İş dünyasına sesleniyorum, işinizi büyütmüyor musunuz, işiniz iyi değil mi, ihracatta yarışa girmemiş misiniz? Kazanmıyor musunuz, çalışanlarınızla paylaşmıyor musunuz? Bütün bunlar varken yandık, bittik. Bu ülke yanmaz.Her türlü sorun alanları üzerinden, paydaşlarımızla nasıl üstesinden geleceğiz diye emek sarf ediyoruz. 20 Aralık öncesinde yine aynı akıllılar çıkmıştı. Makro ekonomik göstergeler kurun bu noktalara gitmesini doğru bulmuyor. Vatandaşlarımız bunlara kulak vermeyin dedim. Diyenler zarar gördü. Diyenler kimdi aynı güruh. Kur stabil hale geldi, kontrolümüz altında. Tam bu ülkenin beklediği, öngörülebilir bir durumdayız. Çözüldü mü bu iş, çözüldü.Sorun ne? Enflasyon. 2018'den beri Döviz kurunun oynak olması, yükselmesi enflasyonla birleşince enflasyonun artmasına sebep oldu. Bizi üzüyor mu? Üzüyor, sorun alanı olarak görüyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Samsun'daki özgüven ruhu bizim ruhumuzdur. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden de geleceğiz. Sosyal medyayla yaygara yapanlara enflasyonla ilgili konuşacaksınız. Toplum anlamında zarar görecek kim varsa bunlara zarar vermeden yolumuza devam edeceğiz.Dünyanın tamamının neredeyse etkilendiği hemen Karadeniz'in kuzeyindeki bu sorunun üstesinden gelecek kim? Diplomasi önderliği yapan, Rusya ve Ukrayna arasında her türlü uzlaşmanın sağlanması için Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan. Bu bir liderliktir. Neyin liderliğidir. Dünyaya güçlü olmanın, sorunların üstesinden gelmenin, insancıl ve adaletli bir şekilde bakmanın tezahürüdür. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin olmadığı bu problemlerle kim nasıl hareket edecekti.Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her gün egale ediyor. Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor.İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız. Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek. Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz.Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz.Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz. Türk Lirasına güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz.2023 yılında Karadeniz gazının vanasını çevireceğiz.Geçen yıl 30 milyon turist geldi. Bu yıl hem turist sayısındaki artış hem de gelirimiz artarak devam edecek. Rusya'dan turizmle ilgili sıkıntımız var ama hemen alternatif pazarlara yöneldik, eksikliği giderecek Turizm gelirini bekliyoruz.Biz her gittiğimiz toplantıda mutlak surette tüm topluma fayda sağlayacak müjdelerle gidiyoruz. 150 milyar liralık ve yüzde 9'a kadar faiz oranıyla enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde üretim, ihracat, turizm, teknolojik alanlarda yatırım yapacak tarım da dahil olmak üzere kim varsa önlerine bunları sunuyoruz. 150 milyar. En son ne açıklamıştık, KGF 60 milyar lira. Yüzde 70'i KOBİ'lere gitmek üzere şu ana kadar 45 milyar lirası kullandırılmış.