Hapishane ziyaret eden Papa’dan mahkumlarla ilginç ritüel: Önce yıkadı sonra öptü!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya'daki bir hapishaneye ziyarette bulundu. Burada yapılan ayin kapsamında bazı mahkumların ayaklarını yıkayan sonra da öpen Papa, "Hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz" ifadelerini kullandı. İlginç kareler, dünya basınında geniş yer buldu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın Civitavecchia kentindeki hapishaneyi ziyaret etti.Papa, burada düzenlenen 'Kutsal Perşembe Ayini'ne katıldı.Ayin sırasında objektiflere yansıyan anlarda Papa, burada 12 mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü.Vatikan'ın paylaştığı görüntülerde, Papa'nın sırasıyla kadın ve erkek mahkumların ayaklarını suyla yıkayıp, havluyla kuruladığı görüldü.Yıkanan ayaklar, daha sonra Papa tarafından öpüldü.85 yaşındaki Papa, törendeki konuşmasında, 'Biz rahipler, başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz.' dedi.Konuşmasının devamında Papa, 'Bu, 'Ben kimseyi yargılamıyorum, herkese hizmet etmeye çalışıyorum' demenin bir yoludur.' ifadelerini kullandı.Söz konusu tören, son iki yıldır koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dar kapsamlı şekilde Vatikan'da gerçekleştiriliyordu.