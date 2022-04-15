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Eren Operasyonları tamamlandı! İlkbahar-yaz döneminde 'Abluka' operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen Eren-Kış Operasyonları'nın sona erdiğini duyurdu. Eren ve Eren-Kış Operasyonları'nda ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-Kış Operasyonları'nın ardından ilkbahar-yaz döneminde 'Abluka' Operasyonları başlatıldı. Bu dönemde 9 bin 159 operasyon yapılması planlanıyor.

Eren Operasyonları tamamlandı! İlkbahar-yaz döneminde 'Abluka' operasyonları başlatıldı
Ekleme: 15.04.2022 - 17:45 Güncelleme: 15.04.2022 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
Eren Operasyonları tamamlandı! İlkbahar-yaz döneminde 'Abluka' operasyonları başlatıldı
Şehit Eren Bülbül anısına 08 Kasım 2021 yılında başlatılan 'Eren Operasyonları' 15 ayrı bölgede icra edildi. Operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirilirken bin 58 mağara, sığınak ve depo imha edilirken İlkbahar-Yaz Abluka Operasyonu başlatıldı.

Eren- Kış operasyonları 35 ayrı bölgede icra edilmesinin ardından sona erdi. Operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, bin 639 mağara, sığınak ve depo imha edildi. 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

ABLUKA OPERASYONU BAŞLATILDI

Eren-Kış operasyonlarının ardından ilkbahar - Yaz Abluka Operasyonaları başlatıldı. Abluka operasyonuyla teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürüleceğini, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesileceği bilgisi paylaşıldı.

İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı.
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