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Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haberine göre ekonomiye ilişkin bazı yeni düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Ekleme: 15.04.2022 - 11:22 Güncelleme: 15.04.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı
başlangıcında muhalefet milletvekilleri usul tartışması açtı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, hükümet yetkilileri tarafından daha önce torba kanunun gelmeyeceğine yönelik açıklamalar olduğunu, teklifte birbirinden farklı ve başka
komisyonlarda görüşülmesi gereken düzenlemeler olduğunu ve etki analizlerinin yapılmadığını öne sürdü. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, dar gelirli ve yoksul vatandaşların büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu, Meclis'in temel görevinin bu sıkıntıları gidermek olduğunu ancak içerisinde olduğunu, Meclis in temel görevinin bu sıkıntıları gidermek olduğunu ancak görüşülen teklifin zenginler için hazırlandığını ileri sürdü.

Paylan, asgari ücretin üç ayda bir düzenlenmesi gibi dar gelirli vatandaşların sıkıntılarını gidermeye yönelik önerilerin de dikkate alınmadığını savundu. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, torba kanunu "yamalı" olarak nitelendirerek, torba kanunlarla sakıncalı maddelerin kamufle edildiğini iddia etti. Eleştirilere cevap veren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise torba kanun uygulamasının yeni olmadığını, teklifin daha çok finans teması etrafında oluşmuş bir teklif olduğunu, kanun tekliflerinin etki analizleriyle birlikte gelmesini kendisinin de arzu ettiğini kaydetti. Yılmaz, muhalefetin önerilerinin dikkate alınmadığına yönelik iddiaları da doğru bulmadığını belirtti.

Komisyonda teklifin üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
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