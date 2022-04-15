  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam İsrail'in Mescid-i Aksa'daki eylemleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada yapılanların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması: Kabul edilemez
Ekleme: 15.04.2022 - 14:45 Güncelleme: 15.04.2022 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması: Kabul edilemez
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin’de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa’da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu 'İBB Kariyer' gerçeğini açıkladı: Kontenjanlar Millet İttifakı'na rezerve
Muharrem İnce'den 6'lı ittifaka ince gönderme: Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek versinler...
Rusya'nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO'dan 'Baltık Denizi' hamlesi! İsveç ve Finlandiya...
İşte Man Adası gerçekleri! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıkmıştı...
Başkan Erdoğan: Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir!
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Her türlü tedbiri alarak bütün engelleri ortadan kaldırdık
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması: Kabul edilemez
Bakan Kirişçi açıkladı! Hesaplara yatıyor!
INTERPOL tarafından aranan 'Baron' Marmaris'te yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı
ABD bu görüntüleri konuşuyor... Joe Biden boşlukla tokalaştı!
'Asistan doktorlar' düzenlemesi tamam! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
Metro saldırganın ifadesini bilirkişi çürüttü! “Bana tekme attılar” demişti...
İBB'den taziye beklerken işten atıldı! Hem eşini hem işini kaybetti
İETT mağduriyet yarattı! Bakıma alınan asansör nedeniyle engelli yaşlı ve bebeklileri zor durumda kaldı!
Eda Nur'a cinsel saldırıda davasında flaş gelişme! İşte istenilen cezalar
'Bir iftar yemeği de böyle bitti': CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında
Karaismailoğlu: Ukrayna sahilinde bekleyen 22 gemiyi oradan almamız gerekiyor
İmamoğlu öğrenciye ulaşım indirimi kararını veto edeceğini açıkladı: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan rakamlarla yanıt geldi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
86 yıl sonra ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak!
Konya'da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

Konya'da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

Tesla'yı sarsan tedbir! 40 bin araç kayıp!

Tesla'yı sarsan tedbir! 40 bin araç kayıp!

Twitter savaşında 2. perde açıldı: Elon Musk'a karşı zehir hapı uygulanacak!

Twitter savaşında 2. perde açıldı: Elon Musk'a karşı zehir hapı uygulanacak!

İstanbul Boğazı'nda oluşan çöp dağları su altı dronu ile görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda oluşan çöp dağları su altı dronu ile görüntülendi

Ramazan Bayramı öncesi otobüs uçak ve tren bilet fiyatları belli oldu!

Ramazan Bayramı öncesi otobüs uçak ve tren bilet fiyatları belli oldu!

TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor!

TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor!