CIA Başkanı'ndan korkutan Putin uyarısı: Elinde iki bin adet nükleer silah var

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Rusya'yla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı.



Burns, "Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum" dedi.



Rusya'nın elinde, birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip; top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu sanılıyor.



Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor.



CIA Başkanı William Burns konuşmasında ayrıca Rusya'nın tehlikeli ancak gerileyen bir güç olduğunu söyledi



Burns, "Putin neredeyse mistik bir inanca sahip, Rusya'nın etki alanını yeniden inşa etmenin kaderi olduğunu düşünüyor" dedi.



Burns bununla birlikte, kavgacı ve revizyonist bir Rusya'nın giderek daha çaresiz bir ülke olabileceğine dikkat çekti.



Putin'in öfkeli ve hırslı bir lider olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğini vurgulayan Burns, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında kendisini Moskova'ya gönderdiğini açıkladı.



Burns, Biden'ın o dönem kendisinden, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarından duydukları kaygıyı Putin'e iletmesini istediğini söyledi.



CIA Başkanı, Ukrayna'ya sağladıkları istihbaratın savaşın gidişatında "hayati" rol oynadığını kaydetti.



Öte yandan Avrupa yeni bir kriz ile karşı karşıya. İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği ile ilgili konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev 'nükleer Baltık' uyarısında bulundu.



İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima eden Medvedev açıklamasında şu ifadeye yer verdi;



'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'



Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.





NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.



Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu. (BBC Türkçe)