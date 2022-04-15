  • USD: 14,59 - 14,62
  • EURO: 15,91 - 15,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Bir iftar yemeği de böyle bitti': CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında

CHP'li isimlerin Ramazan ayında rakı sofrasından resimleri gelmeye devam ediyor. Skandala imza atan son isim CHP Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal oldu. Sosyal medyada “Bir iftar yemeği de böyle bitti” notuyla paylaşılan fotoğrafta CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal’ın ramazan ayında rakı masasında olduğu görüldü. Görüntüler tepki çekince paylaşımı yapan Mehmet Bilgili isimli kişi kısa sürede fotoğrafı sildi.

'Bir iftar yemeği de böyle bitti': CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında
Ekleme: 15.04.2022 - 11:31 Güncelleme: 15.04.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
'Bir iftar yemeği de böyle bitti': CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında
Ramazan ayında rakı masasına oturan son CHP'li Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal oldu.

'BİR İFTAR YEMEĞİ DE BÖYLE BİTTİ'

Sosyal medyada Mehmet Bilgili isimli şahıs tarafından 'Bir iftar yemeği de böyle bitti' notuyla bir fotoğraf paylaşıldı.

Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde kurulan rakı masasında CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın da olduğu görüldü.

TEPKİ GELİNCE SİLDİLER

Görüntüler tepki çekince paylaşımı yapan Mehmet Bilgili isimli kişi kısa sürede fotoğrafı sildi.

'ARKADAŞIM YANLIŞ RESMİ İŞARETLEMİŞ'

Konuya ilişkin Sarıal'dan açıklama geldi. Sarıal, 'Söz konusu resmin Şubat ayı başlarında çekildiğini düşünüyorum. İlgili arkadaşla görüştüm. Bana akşam evinde resmi paylaşmak için telefonundan seçerken yanlış resmi işaretlediğini, ertesi gün farkına vardığını söyledi' iddiasında bulundu.

İLK İSİM O DEĞİL

Ramazan ayında rakı sofrası kurarak sosyal medyaya görüntüleri düşen ilk isim Erol Sarıal değil.

Daha önce CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu ve taciz ve darp iddiası sonrası görevden uzaklaştırılan CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu ile CHP'li Bodrum Meclis üyesi Kemal ramazan ayında rakı masasından görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Vedat Avcu'nun görüntülerinin yer aldığı paylaşımda 'Ramazan karşılaması yapıyoruz' ifadeleri yer almıştı.

ABD bu görüntüleri konuşuyor... Joe Biden boşlukla tokalaştı!
'Asistan doktorlar' düzenlemesi tamam! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
İBB'den taziye beklerken işten atıldı! Hem eşini hem işini kaybetti
İETT mağduriyet yarattı! Bakıma alınan asansör nedeniyle engelli yaşlı ve bebeklileri zor durumda kaldı!
'Bir iftar yemeği de böyle bitti': CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında
Karaismailoğlu: Ukrayna sahilinde bekleyen 22 gemiyi oradan almamız gerekiyor
İmamoğlu öğrenciye ulaşım indirimi kararını veto edeceğini açıkladı: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan rakamlarla yanıt geldi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
86 yıl sonra ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak!
Ünlü profesörden dikkat çeken 'İstanbul depremi' çıkışı: İBB hata yapıyor
Nedim Şener'den flaş 6'lı masa yorumu: HDPKK'nın kabul etmeyeceği isim aday olamaz
Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı!
Yunan Savunma Bakanı: Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil
Ekrem İmamoğlu'nu adaylığa hazırlayan ABD Kongre Üyesi Keating'in sicilinde yok yok! Tam bir Türk düşmanı
Kılıçdaroğlu'nun 'sığınma evi yapın' çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı
Fiyatlarda dalgalanmaya karşı dijital sistem! Gıda zinciri anbean izlenecek!
Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz
Yine CHP yine vurgun! Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirmişler
İETT yine vatandaşı yolda bıraktı!
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu! 105 gözaltı kararı
Konya'da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

Konya'da taciz ve işkence dehşetinde şok detay! Bir başka mağdur daha...

Tesla'yı sarsan tedbir! 40 bin araç kayıp!

Tesla'yı sarsan tedbir! 40 bin araç kayıp!

Twitter savaşında 2. perde açıldı: Elon Musk'a karşı zehir hapı uygulanacak!

Twitter savaşında 2. perde açıldı: Elon Musk'a karşı zehir hapı uygulanacak!

İstanbul Boğazı'nda oluşan çöp dağları su altı dronu ile görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda oluşan çöp dağları su altı dronu ile görüntülendi

Ramazan Bayramı öncesi otobüs uçak ve tren bilet fiyatları belli oldu!

Ramazan Bayramı öncesi otobüs uçak ve tren bilet fiyatları belli oldu!

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste