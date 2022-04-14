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ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKK'ya koştu

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, göreve başlamasından 11 gün sonra Suriye'ye gitti. Kurilla, burada terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKK'ya koştu
Ekleme: 14.04.2022 - 23:18 Güncelleme: 15.04.2022 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKK'ya koştu
CENTCOM'un başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, 3 Nisan'da Orgeneral Michael Erik Kurilla'ya devrederek emekli olmuştu.

Kurilla, göreve başlamasından 11 gün sonra Suriye'ye giderek, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi.

'BAĞLILIĞINI TEYİT ETTİ'

Terörist Kobani, Kurilla ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

'CENTCOM Komutanı Kurilla'yı kabul etmekten onur duyduk. Komutan Kurilla ile IŞİD'e karşı ortak operasyonlar, güvenlik ve bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve verimli bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. CENTCOM'un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye'de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti.'

ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKK'ya koştu
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