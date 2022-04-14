Yunanistan bu cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirledikten sonra birlikte fotoğraf çekilmiş

Yunanistan, 3 yılda 3 kızını kaybeden cani anney Roula Pispirigou'yu konuşuyor. 9 yaşındaki kızının hastaneye kaldırıldıktan ve tedavi gördükten sonra öldürücü dozda ketamin alması üzerine ortaya çıkan durum ülkeye bomba gibi düştü. Ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıkınca başlatılan soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen kadın ise çocuklarına hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Öte yandan böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığından öldüğü iddia edilen diğer 2 kızının da ölümü şüpheli bulundu.

Yunanistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Tüm ülke, 33 yaşındaki Roula Pispirigo'yu konuşuyor. Son 3 yılda 3 kız çocuğunu yitiren Pispirigou'nın 9 yaşındaki kızı geçtiğimiz nisan ayında hastaneye kaldırılmıştı. Küçük kız yaşamını yitirmiş, yapılan otopsi sonucunda da vücudunda 'öldürücü dozda' ketamin bulunmuştu.Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, Roula Pispirigo'nun 3 yılda yaşamını yitiren 3 kızının da ölümünde şüpheli konumda olduğunu söyledi.Resmi soruşturmaya göre, minik kızın bedenine ölümünden 20 dakika önce ketamin verilmiş. Sağlık görevlilieri ise ölümünden 1 saat önce küçük kızı kontrol etmiş. Ketamin'in doktor tarafından verilmesi ortaya çıktı.Soruşturma derinleştirildiğine, 33 yaşındaki kadının kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınığ Atina'daki bir cezaevine sevk edilen kadın ile ilgili soruşturma devam ediyor.Pispirigou ise yanlış bir şey yapmadığını iddia ediyor. Nitekim kayıtlara göre 3 yaşındaki kızı Malena böbrek yetmezliğinden, 6 aylık kızı Iris ise kalp yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.Ancak soruşturmanın başlatılması üzerine çocuklardan alınan verilerde ölümlerinin şüpheli olduğu ortaya çıktı.Pispirigou'nun annesi ise kızını savunuyor. Yunan medyasında konuşan kadın, kızının çocuklarını çok sevdiğini ve ölümlerinden sonra çok çok üzüldüğünü söyledi.9 yaşındaki kızın babası Manos Deslakalis ise Pispirigou'yu suçluyor. 9 yaşındaki Georgina ile birlikte gömülen tabletin suç unsuru olabileceğini düşünen baba, tabletin gömüldüğü yerden çıkarılmasını sağladı. Tablet de inceleme altına alındı.Sosyal medyadaki bu görüntüde ise küçük kızın son anları yer alıyor. Öte yandan annenin kızını zehirledikten sonra bu pozu çektiği iddia edildi.