Ümraniye'deki scooter kazası davasında karar çıktı

Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Rıza Öndil aracının kapısını aniden açınca, caddede elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savrulmuştu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen ve Mehmet Yöndem'in kullandığı İETT otobüsün altında kalarak ezilmişti. Olayda ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İETT şoförü Mehmet Yöndem ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Öndil, adli makamlarca tutuklanmıştı. Savcılığın yürütttüğü soruşturma kapsamındaysa Özdil hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Rıza Öndil ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada tanık olarak dinlenen otobüs şoförü M.Y. olay günü özel halk otobüsüyle Yenidoğan'dan Kadıköy istikametine doğru seyir halinde olduğunu, havanın yağışsız ve yerlerin kuru olduğunu, normal bir hızda gittiğini, seyir halindeyken scooterın sağdan sola yöneldiğini gördüğünü, anında fren yaptığını, yeterli mesafe olmadığı için scooter sürücüsünü otobüsün altına aldığını söyledi.Duruşmada sanık avukatı M.Y.'ye "Önünde ve sağında seyreden scooter'ın aniden manevra yapmasını gözetip hızını yola göre ayarlayıp ayarlamadığının sorulmasını talep ederim" dedi. Hakimin bu soruyu tanığa yöneltmesi üzerine M.Y. "Aramızda yaklaşık 3-5 metre mesafe vardı. Scooter herhangi bir şekilde sağa sola yalpalamıyordu. Benim aracımın sağından doğru gidiyordu. Eğer kapı açılmamış olsa yoluna devam ederdi. Scooter'ın manevra yapması durumda ani durma ihtimalim yoktur" dedi.Mahkeme, sanık avukatının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulu'na kayıtlı trafik bilirkişisi G.E.'nin beyanına başvurulması talebini kabul ederken olay mahallini incelediğini, tanıklarla görüştüğünü öne süren trafik bilirkişisi G.E. "Aracını park edip kapısını açan sanığın asli kusurlu, scooter sürücüsünün ise manevra yaparken sol kolunu işaret etmemesi nedeniyle tali kusurlu ve İETT otobüsü sürücüsü M.Y.'nin 2 şeritli bir yolda park edilmiş bir araç olduğu halde yanından geçen başka bir taşıt olmasına rağmen scooter'ın güvenli bir şekilde geçişini sağlamak için hızını yavaşlatması gerektiğinden dolayı tali kusur verdim" şeklinde konuştu.Müşteki avukatı "Her ne kadar Cumhuriyet Savcısı önceki celse verdiği mütalaada sanığın taksirle cezalandırılmasını talep etmişse de biz bilinçli taksir hükümlerinden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.Tutuksuz sanık Rıza Öndil ise "Ben olay olduğu sırada otobüsün camlarına doğru yumruklarla vurdum. Ben böyle bir olayın olmasını istemezdim. Keşke ben ölseydim. Psikolojim bozuldu. Bilinçli olarak yaptığım bir iş değildir" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise müvekkilinin beraat etmesini talep etti.Mahkeme davayı karara bağlayarak sanık Rıza Öndil'i "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan önce 3 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı. Sanığın lehine takdiri indirim yapan mahkeme Öndil'in 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.