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Temel Karamollaoğlu: Seçim kanunuyla şartlar değişti

6'lı ittifaktan ayrılış mesajı veren Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, yeni Seçim Kanunu ile 3. bir ittifak kurulabileceğini söyledi.

Ekleme: 14.04.2022 - 16:31 Güncelleme: 14.04.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürüyor..

2023 seçimlerine geri sayım başlarken konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket etme kararı almıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni Seçim Kanunu ile 6'lı ittifak arasında dağılma mesajları gelmeye başladı.

Konuyla ilgili ilk sinyal, bugün Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Karar TV'den Taha Akyol ve Elif Çakır'ın konuğu olan Karamollaoğlu, Seçim Kanunu ile şartların değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"İlle de birlikte hareket edeceğiz diye bir şey yok"

"Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok.

"Yeni kanunla bu zaten ortadan kalktı"

Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. 6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum.

"3. bir ittifak olabilir"

Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir."
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