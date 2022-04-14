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Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler'

Rusya Ukraya savaşı cepheden gelen yıkıcı görüntülerle devam ediyor. Öte yandan tarafların savaşın başlamasından bu yana yaptığı karşılıklı suçlamalara bir yenisi eklendi. Rusya, Ukraynalı askerlerin Rus askerle işkence ettiği iddiasıyla ceza davası açtığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Rus askerlerin yalan beyanda bulunması için zorlanarak işkenceye uğradığı iddia edildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler'
Ekleme: 14.04.2022 - 14:21 Güncelleme: 14.04.2022 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler'
Savaş 50. günde devam ederken, Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya Soruşturma Komitesi bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukraynalı askerlerin Rus askelere işkence ettiği iddiasıyla ceza davası açtığını söyledi.

YASA DIŞI OLARAK TUTULDULAR İDDİASI

Büyük suçları araştıran komite, bazı Rus askerlerinin Zaporijya ve Mykolaiv bölgelerinde Ukrayna güçleri tarafından yakalandığını ve Ukrayna güvenlik servisi tarafından yasa dışı olarak tutulduğunu ifade etti.

LUHANSK'TAKİ DURUM

Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, Ukrayna güçlerinin Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki sivilleri bombaladığını da sözlerine ekledi. Söz konusu durumla ilgili de soruşturma emri verildi.

FİZİKSEL ŞİDDET VE İŞKENCE

Yapılan açıklamada, "Ruslar, Ukrayna Güvenlil Teşkilatı binasında yasa dışı olarak gözaltında tutuldu. Gerçek koşullar hakkında yanlış açıklama yapmaya zorlanarak fiziksel şiddet ve işkenceye maruz kaldılar" sözlerine yer verildi.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna ise savaş esirlerine yapılan muamele ile ilgili tüm bilgileri kontrol edeceğini ve ihlalleri araştıracağını, şayet ihlal bulursa yasal işlem başlatacağını ifade etti.

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