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Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz

Konya'da 21 yaşındaki Demet A'nın boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten Demet, "Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Beni çırılçıplak soyup, bu anları videoya aldılar. Eve çağıracakları kişilere tecavüz ettireceklerini söylediler. Cinsel istismarda bulundular. Psikolojik destek alacağım. Yaşadığım dehşeti unutamıyorum" dedi. İşte şoke eden son dakika haberinin tüm detayları

Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
Ekleme: 14.04.2022 - 09:10 Güncelleme: 14.04.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
Akıllara durgunluk veren olay Konya'da yaşandı. 21 yaşındaki Demet A. isimli genç bir kadının boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten Demet, 'Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Beni çırılçıplak soyup, bu anları videoya aldılar. Eve çağıracakları kişilere tecavüz ettireceklerini söylediler. Cinsel istismarda bulundular. Psikolojik destek alacağım. Yaşadığım dehşeti unutamıyorum' dedi. İşte şoke eden son dakika haberinin tüm detayları

KADIN ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE ZORLA ARACA BİNDİRDİ!
Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafeyi işleten Murat D., yanına sevgilisi ve ortağı Sara D. ve arkadaşları Tuğba D'yi de alarak eski elemanları Demet A'nın çalıştığı kafeye gitti. Genç kızı arayıp önemli bir mesele olduğunu ve konuşmak istediğini söyleyen Murat D., dışarı çıkar çıkmaz Demet'i kadın arkadaşları ile birlikte zorla araca bindirdi.

Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz


AKILALMAZ DETAY: BOĞAZINA İPİ KADINLAR BAĞLADI
Kadınlar tarafından boğazına ip bağlanan ve bıçak çekilen Demet, bağırıp yardım isteyemedi.

GENÇ KADINI KAÇIRDILAR, TACİZ VE İŞKENCE EDİP TECAVÜZLE TEHDİT ETTİLER

Şüpheliler genç kızı merkez Selçuklu ilçesinde stüdyo dairelerin olduğu siteye götürdü. Kameralara yakalanmamak için genç kızı arka kapıdan binaya sokan şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları Demet'e işkence yapmaya başladı.


Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz

SEVGİLİMİ SEN Mİ AYARTTIN?
Şüphelilerden Sara D., 'Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın' dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi.

ÇIRIÇIPLAK SOYUP YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER
Ancak buna rağmen Sara D. genç kıza inanmayıp işkencelerini sürdürdü. Demet'i çırılçıplak soyan, yüzünde sigara söndüren ve saçını makas ve bıçakla kesen, bu anları da cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, kendisine ve teyzesine zarar vereceği yönünde tehdit edip, 3 saat süren işkencenin ardından genç kızı bıraktı.

Bindiği taksiyle tekrar çalıştığı kafeye dönen Demet A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

'VÜCUDUNA BIÇAKLA İMZALARINI ATMIŞLAR'
Murat D. ve Sara D.'nin ortak işlettiği kafede 1 ay çalıştıktan sonra 1,5 ay önce oradan ayrılan Demet A. yaşadıklarını anlattı. Demet A., 'Yanında çalıştığım süre boyunca beni hem sözleri ile hem de hareketleri ile taciz ediyordu. Sürekli yüzümü ellemeler, yaşın bir önemi olmadığı yönünde sözler söylüyordu. Ailemde buranın uygun olmadığın söyledi ve oradan ayrıldım. Olay gecesi önemli bir konu konuşacağını söyleyip beni dışarı çağırdı.

BU BİZİM İMZAMIZ!
Dışarı çıkınca iki kadın saklandığı yerden çıkıp beni zorla araca bindirdi. Bıçak dayayıp, sesimi çıkarmamam istendi. Eve getirdiklerinde elimi kolumu bağladılar. Sevgilisi ile bir ilişkim olmadığını söylememe, haklı olmama rağmen özür dilediysem de fayda etmedi. Sara D. bana işkence yapmayı sürdürdü.

ÇIPLAK VİDEOMU ÇEKTİLER
Çırılçıplak soyup videoya çektiler. Yüzümde sigara söndürüp, saçımı makas ve bıçakla kestiler. Ne kadar yalvarsam da bırakmadılar. Beni tecavüz ettirmekle tehdit ettiler. Cinsel istismarda bulundular.

TELEFONUMA DA EL KOYDULAR, KİMSEDEN DESTEK İSTEYEMEDİM
Bu bizim imzamız diyerek göğsüme bıçakla imza attılar. Dayanacak gücüm kalmayınca bıraktılar. Telefonumu gasp ettikleri için kimseden yardım isteyemedim' dedi.

HEMEN ARDINDAN BAŞKA BİR KIZA DA AYNISINI YAPMIŞLAR
Demet A. şüphelilerin kendisinden hemen sonra başka bir kıza da aynısını yaptıklarını belirterek, 'O kızda şikayetçi oldu. Ona da bana yaptıklarını yapmışlar.

Yakalanınca da bizim kendi kendimize bunları yaptığımızı, bir suçlarının olmadığını söylemişler. Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Ben insanların yüzüne bakamıyorum. Psikolojim alt üst oldu.

Hiç suçum yokken bana saatlerce işkence yaptılar. Birde bizi arayıp şikayetimizi geri çekmemizi istiyorlar. Cezalarını çeksinler istiyorum' diye konuştu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, yağma' suçlarından işlem yapıldı. 3 şüpheli Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle adli kontrol alırken, diğer genç kıza yönelik eylemleri nedeniyle tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, yağma' suçlarından işlem yapıldı.

3 şüpheli Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle adli kontrol alırken, diğer genç kıza yönelik eylemleri nedeniyle tutuklandı.
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Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
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