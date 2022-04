Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen New York Otomobil Fuarı ilk gösterimini basın mensuplarına yaptı. Otomobil tutkunlarının merakla beklediği dikkat çekici onlarca yeni modelin yer aldığı fuar 15-24 Nisan tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen New York Otomobil Fuarı Jacob Javits Convention Center'da ziyarete açıldı.ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 15-24 Nisan tarihlerinde gezilebilecek New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.