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Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında itiraf: Türkiye kazanan taraf olacak

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör, katıldığı bir canlı yayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk rolü yapan Türkiye'nin artık büyük güç olduğunu ve buradan güçlenerek çıkacağını söyledi. Ayrıca, 12 mil tartışması ve Ege sorununa değinen Yunan profesör Dimitris Stathakopoulos, "Türkiye'nin son dönemde kazandığı güç hesaba katıldığında olası anlaşma Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacak." dedi.

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında itiraf: Türkiye kazanan taraf olacak
Ekleme: 14.04.2022 - 11:26 Güncelleme: 14.04.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında itiraf: Türkiye kazanan taraf olacak
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 50 gün geride kaldı. Türkiye, tarafların diplomasi yolunda anlaşma sağlaması için büyük çaba sarf ediyor. Yapılan son müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin arabuluculuk rolü tüm dünya tarafından başarıyla karşılanıyor.

Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör Dimitris Stathakopoulos de, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolünün kahramanlık olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin rolü daha baskın"

Sunucunun "Türkiye'yi tırnak içinde artık kahraman olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna Stathakopoulos, "Artık tırnakları kaldıralım. Çünkü Türkiye'nin rolü daha baskın. Artık bir arabulucu." cevabını verdi.

"Türkiye artık büyük güç haline geldi"

Profesör Stathakopoulos, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Libya'dan bir haber okuyordum, Libya hükümeti Libya'daki Türk askeri varlığının yasal olduğunu söylüyor. Yani Türkiye sadece uluslararası bir oyuncu olmakla kalmadı. Artık Doğu Akdeniz'in büyük bir gücü haline geldi. Dünyanın büyükleriyle konuşuyor, pazarlık yapıyor hatta garantör olarak geliyor. Ukrayna'daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan'dan daha karlı çıkacak."

"Kazanan taraf olacak"

Açıklamalarında 12 mil tartışması ve Ege sorununa değinen Yunan profesör, Türkiye'nin son dönemde kazandığı güç hesaba katıldığında olası anlaşmanın Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacağını söyledi.

Sunucunun "Yine mi kaybeden biz olacağız?" sorusuna net yanıt veren profesör, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki kaybeden biz olacağız, çünkü dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın egemenlik konularında elinde hiçbir şeyi yok. Bu yüzden müzakere masasında kalktığında aldığı her şey onların karı olacaktır. Kaybeden değilmişiz gibi görünse de öyle olacağız. Çünkü sözde savaşımız olmayacak ve barış olacak. Her halükarda 'NATO tarafından' böyle kabul edildik."


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