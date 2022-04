New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan aslında kim? Babasıyla ilgili dikkat çeken detay...

Salı günü ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosunu kana bulayan saldırhan 62 yaşındaki Frank R. James, dün akşam saatlerinde Manhattan'da gözaltına alındı.New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan aslında kim? Babasıyla ilgili dikkat çeken detaySon derece 'sakin bir hayatı' varmış gibi görünen James'in geçmişi bir hayli ilginç. Aslında James'i tanıyanların hiçbiri 62 yaşındaki adamın böyle bir şey yapabileceğini düşünmediklerini dile getiriyor.Ancak suç dosyası o kadar da temiz değil. James'in 1984-1998 yılları arasında New York'ta hırsızlık, hırsızlık aleti bulundurmak, cinsel suç eylemleri gibi suçlardan dolayı 12 kez tutuklandığı öğrenildi. Ancak davaların bazılarının zaman aşımına uğradığı ifade edildi.Aynı zamanda New York Polis Departmanı (NYPD), The Post'a yaptığı açıklamalarda James'in New Jersey'de bir terör kaydı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Daha önce New York metrosundaki saldırının terör eylemi olmadığı açıklanmıştı.Olanlar nedeniyle şaşkın olduğunu dile getiren kız kardeş Catherine James Robinson ise erkek kardeşini 'içine kapanık' olarak tanımladı. Aynı zamanda Catherine, James'le en son 3 yıl önce konuşmuş.Bir dönemde Philidelphia'da yaşadığı öğrenilen James, oradaki yerliler tarafından ise 'sessiz ve kibar' olarak tanımlanıyor. Bölgenin papazı James ile ilgili, "Samimi biriydi, kimseyi rahatsız etmezdi. Birilerine bunu yapabileceğini bilmiyordum" dedi.Öte yandan James'in silinen bir sosyal medya gönderisi bulundu. Gönderinin başlığının 'Düşman Ailem' olduğu görülürken, James'in dünyaya yüzleşme konusunda babasını suçladığı görüldü. Babasını yüzde 40 suçladığını söyleyen şey "Hayata karşı neyle karşı karşıya olduğumun farkında değildim. Geri kalan suç benim, çünkü bu benim hayatım" dedi.New York City metro istasyonunda salı günü silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda çok fazla kişinin vurulduğu ifade edildi. Aynı zamanda metroda çok fazla patlayıcı olduğu da ifade edildi.Sosyal medyadan gelen görüntülerde insanların kanlar içinde yerlerde yattığı görüldü. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dün şüpheli Frank James'in kimliğini tespit etmiş ve onu aramaya başlamıştı.