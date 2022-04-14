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MSB'den tarihi Somali fotoğrafı

Yurt içi ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmayan Türkiye, Afrika'da insani yardım harekatlarını üstlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı tarihi bir kareyi paylaştı. '1993 - Somali’de görevli Mehmetçik'ten tarihî bir fotoğraf…" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Somali'de tankla ilerlediği görüntüler yer aldı.

Ekleme: 14.04.2022 - 12:30 Güncelleme: 14.04.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Türkiye-Afrika ilişkilerinin güçlendirildiği bir sürece girildi. Bu sürecin yanında Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle tarihi bir geçmişi olduğu da biliniyor. Türkiye, geçmiş yıllarda iç karışıklıklarla zor bir dönemeden geçen Somali'ye 1993 yılında yılında askeri yardım desteği vermiş, insani yardım harekatı için güvenli ortam sağlamıştı.

İki ülkenin kardeşliği anımsatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, o yıllardan bir fotoğraf paylaşarak iki ülkenin kardeşliğini anımsattı. "1993 - Somali'de görevli Mehmetçik'ten tarihî bir fotoğraf…" notuyla yapılan paylaşımda,

Mehmetçik'in Somali'de tankla ilerlediği görüntüler yer aldı.
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