Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLUYOR!

Yurt içinde bugün tüm gözler Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalara çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanarak Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için açıklama yapacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte faiz kararı beklentisi ile birlikte piyasalarda son durum...Yurt içinde piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalarda.Bununla beraber, ons altın ABD'de 41 yılın rekorunu kıran enflasyon verisi sonrası 1.970 dolar bandının üzerine yükselmesinin ardından, bu seviyede istikrar kazandı. Ons altın fiyatı yeni günede yatay pozitif görünümle başladı.Kur korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasıyla dolar kuru tarafındaki desteğini yitiren gram altın ons tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Altın gram fiyatı 915-930 TL bandında dalgalanmasını sürdürüyor. Döviz kuru 1 aydan fazladır 14,50-14,90 bandında sıkışık bant hareketi sergiliyor.Merkez Bankası, PPK toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanarak faiz kararı için açıklamada bulunacak. Faiz toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararı duyurusuyla beraber faiz karar metnini açıklayacak.Faiz karar metnindeki ifadeler gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındıracak. Ekonomistler faiz kararı dışında faiz karar metnindeki ifadelerin önemine dikkat çekiyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.Bununla beraber son dönemde yeni ekonomi politikaları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber 'Liralaşma' stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atıyor. Bakan Nureddin Nebati, Kur korumalı TL mevduat sistemine benzer şekilde, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri hakkında da çalışmaların sürdüğünü açıkladı.Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri geçen hafta bugün yayımlandı. Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri, 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar artarak 108 milyar 37 milyon dolardan 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.Yeni rakamlar faiz kararı sonrası belli olacak.Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı ve PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı için beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin etti.2022 yılının ilk üç toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.Merkez Bankası yılın geri kalanında 8 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...26 Mayıs 202223 Haziran 202221 Temmuz 202218 Ağustos 202222 Eylül 202220 Ekim 202224 Kasım 202222 Aralık 2022