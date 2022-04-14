  • USD: 14,56 - 14,59
  • EURO: 15,77 - 15,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Son yıllarda market raflarında kafa karıştırıcı ürünler yer almaya başladı. Bunlardan biri de tost peyniri adı altında satılan paketli ürünler. Tost peyniri alırken kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Tost peynirini gerek renk gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zor. İkisinin arasında büyük ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar var.

Ekleme: 14.04.2022 - 09:30 Güncelleme: 14.04.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka
Kaşar peyniri ve tost peyniri her ne kadar çoğu kişi tarafından aynı peynirmiş gibi düşünülse de aralarında dağar kadar fark var desek abartmış olmayız. Market raflarında yan yana yerleştirilen kaşar peyniri ve tost peyniri arasında dikkat etmeniz gereken farklar vardır.

TOST PEYNİRİNE TALEP ARTTI
Türkiye'de süt ve süt ürünlerine gelen zamların ardından vatandaşlar kaşar peyniri yerine uygun fiyatlı olan tost peynirlerini raflarda görmeye başladı. Görüntüsüne aldanarak kaşar peyniri diye alınan peynir çeşidi, aslında tost peyniri adı altında satılıyor.

Kaşar peynir ve tost peyniri görsel açıdan çok benzediği için kaşar peyniri alıyorum diye tost peyniri alan birçok kişi bulunuyor.

Öte yandan doğal olarak iki çeşit de aynı rafta...

Hem fiyatı hem de çok fazla çeşit olması nedeniyle tüketicinin kafası karışırken, aslında söz konusu gıda olunca iki kere düşünmeniz ve etiketlerini okumanız gerçekten hayati önem taşıyor.

KAŞAR PEYNİRİ İLE TOST PEYNİRİ ARASINDAKİ FARKLAR
Kaşar peyniri sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir peynirdir. Tost peyniri ise bir çeşit eritme peyniridir.

Tost peynirini gerek renk gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zordur. Ancak aralarındaki en büyük fark, şüphesiz ki besin değerleri.

Kaşar peyniri protein, kalsiyum açısından tost peynirine göre daha besleyicidir.

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasında süt farkı var. Kaşar peyniri ham sütten üretiliyor ama tost peyniri eritme peynirden üretiliyor.

Yani kaşar peynirinde ham madde süt iken, eritme peynirinde ham madde daha önce üretilmiş peynirlerdir.

Bir diğer problem ise eritme peynirlerinde kusurlu olanların da kullanılma ihtimali.
Rusya Mariupol’de 1160 Ukraynalı'yı savaş esiri olarak aldık
Korumalara harcadığı para dudak uçuklattı: Günlük 70 bin dolar ödüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar... Liderler Türkiye'de buluşacak mı?
ANKA gücünü ispatladı: Mavi Vatan milli radara emanet
Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında itiraf: Türkiye kazanan taraf olacak
6'lı ittifak, CHP'nin reklamcısını bile isyan ettirdi!
CHP'li İmamoğlu İETT'yi batıracak! Borçlar dağ oldu...
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin yolsuzluklarını gündeme getirdiği için saldırıya uğramıştı! Gazeteci Ergün Poyraz usulsüzlükleri tek tek anlattı!
CHP'li Özgür Özel'in mülteci ikiyüzlülüğü belgeyle ifşa oldu! Mülteci raporunda 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' dedi
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Besiciye büyükbaş için 2 bin 500 lira destek
ABD'de bir polis cinayeti daha: Siyahi genci başından vurarak öldürdü
Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLUYOR!
Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir...
Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıkmıştı! Firari HDP'li Semra Güzel'e yeni fezleke!
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan aslında kim? Babasıyla ilgili dikkat çeken detay...
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı
Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım
65 yaş üstü vatandaşlar 2022'de hacca gidemeyecek!
Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Yüksek Seçim Kurulu, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesi kararı aldı!

Yüksek Seçim Kurulu, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesi kararı aldı!

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin