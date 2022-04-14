İstanbul'da öğrenciler ulaşım zammından muaf tutulacak

UKOME tarafından sunulan zam teklifinin İBB Meclisi'nde kabul edilmesiyle megakentte toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Zammın büyük tepkilere neden olmasının ardından AK Parti, zammın öğrencilere uygulanmaması konusunda meclisi yeni bir teklif sundu.Öğrencilerin boş akbillerle protesto ettiği zammın ardından AK Parti'nin teklifini kabul eden İBB Meclisi'nin yeni kararı ile birlikte, ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulmasına karar verildi.Oy çokluğuyla kabul edilen kararla birlikte İstanbulkart öğrenci tarifesi, eski fiyatlarına geri döndü.Öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti: 2,67 TLÖğrenci abonmak ücreti: 78 TLÖte yandan gelen zamla birlikte uygulanan yeni ücret tarifesi şöyle oldu:Elektronik bilet fiyatı: 7,67 liraİlk aktarma:5,48 liraTam abonman: 602 liraÖğretmen indirimli bilet ücreti: 5,49 lira7 lira olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, 20 lira olan kısa mesafe 28 lira, 3,75 lira olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 lira, 396 lira olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 lira olarak belirlendi. 211 lira olan personel servis ücreti (10 – 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 295 lira şeklinde düzenlendi. Yeni fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak.