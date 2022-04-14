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Hırsızlara karşı görülmemiş önlem! 100 yıllık taş binanın kapıları briket duvar örülerek kapatıldı

Gaziantep'te hırsızlara karşı görülmemiş bir önlem alındı. Tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içindeki Bey Mahallesi'nde 100 yıllık taş binanın kapıları artan hırsızlıklara karşı briket duvar örülerek kapatıldı.

Ekleme: 14.04.2022 - 10:34 Güncelleme: 14.04.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Hırsızlara karşı görülmemiş önlem! 100 yıllık taş binanın kapıları briket duvar örülerek kapatıldıKent merkezinde yer alan dar ve çıkmaz sokakları, avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, kimsenin yaşamadığı evlere geçen aylarda sık sık giren hırsızlar, kapı ve pencere demirleri ile içindeki malzemeleri çaldı.

Hırsızlıkların önüne geçmek isteyen ev sahipleri, kapı ve pencerelerini briket duvar örerek kapattı. Son olarak da Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve geçmişte restoran ile kafe hizmeti veren ancak son dönemlerde atıl durumda kalan asırlık binanın kapı, pencere, musluk, klima ve kabloları çalındı.

Hırsızlara karşı görülmemiş önlem! 100 yıllık taş binanın kapıları briket duvar örülerek kapatıldı

Madde bağımlıları tarafından da ateşe verilen binada yangın çıkmasıyla tedirgin olan mahalleli, durumu ev sahibine iletti. Bunun üzerine ev sahibi, 100 yıllık taş binanın kapılarını briketle duvar örerek girişe kapattı.

Hırsızlara karşı görülmemiş önlem! 100 yıllık taş binanın kapıları briket duvar örülerek kapatıldı

"TARİHİ BİNAYA DUVAR ÖRDÜRMEK ZORUNDA KALDI"
Mahalle esnafından Hanifi Tüylüce, tarihi yapıya birçok defa hırsız girdiğini ve çaresiz kalan mülk sahibinin, binanın girişine duvar ördürdüğünü söyledi. Hırsızlık olaylarından dolayı esnaf olarak tedirgin olduklarını belirten Tüylüce, "Bu binanın kapı, pencere, kablo, musluk gibi birçok aksesuarı çalındı. Bunun üzerine çaresiz kalan sahibi, tarihi binaya duvar ördürmek zorunda kaldı. Şu an çok kötü bir görünümü var ancak mülk sahibinin yapacağı başka bir şey de kalmadı" dedi.

Hırsızlara karşı görülmemiş önlem! 100 yıllık taş binanın kapıları briket duvar örülerek kapatıldı

Bey Mahallesi'nde yaşayanlar, son dönemde artan hırsızlık olayları nedeniyle endişelendiklerini dile getirdi.

Hırsızlara karşı görülmemiş önlem! 100 yıllık taş binanın kapıları briket duvar örülerek kapatıldı

Hırsızların yanı sıra madde bağımlılarının, kimsenin yaşamadığı evlerde yangın çıkardığını anlatan mahalleli, sahipsiz evlerin hırsızların uğrak yeri olduğunu, bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırılarak, tarihi yapıların korunmasını istediklerini söyledi.

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