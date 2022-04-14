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FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasında, yine MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay tanık olarak dinlendi. Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddetti.

Ekleme: 14.04.2022 - 16:37 Güncelleme: 14.04.2022 - 16:38 / Editör: Ozge Selin

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl6 aya kadar hapis cezası istemiyle Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, yine MİT operasyonuyla yurt dışından getirilerek, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanması devam Gürbüz Sevilay, Ses ve Görüntülü Bilişim
Sistemi'yle bulunduğu ilden tanık olarak dinlenildi. FETÖ'nün Özbekistan ve Kırgızistan yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Sevilay, İnandı'yı Kırgızistan'da bulunan eğitim
kurumlarının genel müdürü olarak tanıdığını söyleyerek, "2014 yılında Kırgızistan'a iş yapmak için gittiğimde kendisini ziyaret ettim ve iş yapmak istediğimi söyledim. Kendisi de bana
yardımcı olarak orada iş yapan iş insanlarıyla tanıştırdı. Orta Asya Cumhuriyetlerinde tanıdık biri vasıtasıyla gitmezseniz iş yapamazsınız. Kırgızistan'da sokakta gezen 10 kişiye sorun 3'ü Kırgız cumhurbaşkanını bilir; ama İnandı'yı aynı 10 kişiye sorun en az 8'i tanır" dedi.

Orhan İnandı da Kırgızistan'a gelen iş adamlarını Türk büyükelçiliğinin kendisine yönlendirdiğini söyleyerek, aynı şekilde Kırgız devlet yetkililerinin de Türk iş adamları arasında
sıkıntı olduğunda kendisine yönlendirdiğini söyledi. Sevilay'dan sonra 2 tanık daha mahkemede ifade verdi. İnandı, kolunda kırık olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini
belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Orhan İnandı'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
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