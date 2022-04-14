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DİAYDER üyeleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı!

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) üyesi olan 3 sanık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı davacı oldu.

Ekleme: 14.04.2022 - 12:15 Güncelleme: 14.04.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
DİAYDER üyeleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütünce kurulduğu öne sürülen DİAYDER üyesi 3 sanık hakkında 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianamede sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un DİAYDER'in başkan ve üyeleri oldukları belirtildi. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişliği müfettişlerince yapılan denetimde, DİAYDER'e ait 22.05.2009 tarihli evrak kayıt defterinin işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların tutulmadığı belirtildi. İddianamede 104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği ve bu paranın akıbetinin ne olduğuna dair bilginin bulunmadığı aktarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Derneğin eski başkanı Mehmet Şimşek ise savunmasında 'Derneğin 2012-2015 yılları arasında başkanlığını yaptım. 2015 yılının sonrasında başkanlığı Ekrem Baran'a devrettim. O tarihten itibaren dernek üyesi oldum ve bu sadece kağıt üzerinde oldu. Bu nedenden dolayı gelir ve giderler hakkında herhangi bir bilgim yok. Mali kayıtların kim tarafından tutulduğunu bilmiyorum' dedi.

Derneğin son başkanı Ekrem Baran savunmasında, bahsi geçen derneğe 2009 yılında üye olduğunu 2016 yılından itibaren başkan olarak görev yaptığını belirtti. Derneğin mali kayıt ve defterlerini Rıza Oğur'un tuttuğunu, dosya arasında bulunan rapordaki 104 bin 376 TL'lik gider kalemlerine ilişkin evrakları kendisi düzenlemediğini belirtti.

Sayman olduğu belirtilen sanık Rıza Oğur ise savunmasında 'Dernekten 2019 yılında istifa edip ayrıldım. Dernek yönetiminde bulunduğum sürede mali işlerden sorumlu oldum. Derneğe yapılan tüm bağış paralarını ve diğer gelirlerini alarak defterde tuttum. Bu defterleri dernekte isimlerini bilmediğim genç çocuklar tuttu' diyerek derneğe yapılan ödemelere ait bağış fişlerini ve ödemeleri tutmadığını ifade etti.

7 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede 3 sanık hakkında 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
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