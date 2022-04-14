Çocuklara 'LGBT' istismarına tepki: Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'nde çocuklara "Cinsiyet eşitliği" adı altında eşcinsellik aşılandığı ve çocukların PKK sempatizanlığına sevk edildiğine dair iddialar uzun zamandır gündemdeki yerini koruyordu. Bu iddialar sonrasında savcılık harekete geçti ve derneğin kapatılması için dava açtı.BUGÜN KAPATMA DAVASI GÖRÜLECEK!Bugün ise bu derneğin kapatma davasının ilk duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Gazeteci Özlem Doğan öncülüğünde ise sosyal medyadan da Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılması için bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya birçok gazeteci ve vatandaş katıldı.SOSYAL MEDYADAN KAPATILMASINA DESTEK VERDİLERSabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da "Tarlabaşı Toplum Merkezi Kapatılsın!" başlıklı metni sosyal medyadan paylaşarak destek oldu. Kaplan, "Kaşe, mühür, imza!" diyerek açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.Gazeteciler Özlem Doğan, Arzu Erdoğral, Ersoy Dede, Emre Efser, Erem Şentürk, Zeki Bahçe, akademisyen Selman Öğüt, AK Partili Metin Külünk, Mücahit Birinci, müzisyen Umut Mürare ve sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt gibi isimler de Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılması yönünde açıklamalar yaparak metni destekledi.İŞTE O AÇIKLAMA: "TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ KAPATILSIN!"Sosyal medyadan yürütülen "Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın" kampanyasının metni ise şöyle:"Küçük çocuklara 'cinsiyet eşitliği' adı altında eşcinsellik övgüsü ve telkinleri yapılan, sakıncalı içerikleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imha edilen kitapları eğitim materyali olarak kullanan, çocukların PKK sempatizanı birer birey olmaları için müfredat oluşturan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılması talebiyle yürütülen hukuki süreci yakından takip ediyoruz.Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli bazı medya kuruluşlarının hukuki süreci baltalamak için kamuoyu oluşturma ve ellerinde bulundurdukları medya gücünü bu amaçta kullanma çabalarının farkındayız. Kapatma talebiyle 14 Nisan'da ilk duruşması görülecek olan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin aile kurumunu tehdit eden ve yaptığı terör propagandası sebebiyle milli güvenlik sorunu oluşturan bir yapı olduğu aşikârdır. Bu sebeple hukuki süreç içerisinde atılan her adımın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!"