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CHP'li Özgür Özel'in dezenfektan ve kolonya yalanına TBMM'den açıklama

TBMM Genel Sekreterliğince, "TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde yapılan tüm mal ve hizmet alımları mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmekte olup, alım süreçlerinde hiçbir firmaya özel bir yaklaşım uygulanması söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

Ekleme: 14.04.2022 - 16:17 Güncelleme: 14.04.2022 - 16:17 / Editör: Ozge Selin

TBMM Genel Sekreterliği, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in, Meclis'te pandemi döneminde kullanılan kolonya ve dezenfektanların alındığı firmanın sahibinin 111 kilogram
uyuşturucu ile yakalandığını hatırlatarak, bu kişinin Meclis ile ilişkisine yönelik sorularına yazılı açıklamayla cevap verildi.

Açıklamada TBMM İdari Teşkilatı'nın her türlü mal ve hizmet alımlarını ilgili mevzuat kapsamında saydam, rekabetçi, güvenilir, kamuoyu denetimine açık, ihtiyaçları uygun şartlarla
ve zamanında karşılayarak ve kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak gerçekleştirildiği ifade edildi. İlgili mevzuat uyarınca Covid-19 salgınının başladığı günden
itibaren piyasa fiyat araştırması yapılarak kolonya ve diğer hijyen ürünlerinin tedarik edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Söz konusu ürünleri temin için piyasa fiyat araştırması yapılmış, ihtiyaçların en uygun koşullarda ve en uygun fiyatla karşılanması esas alınmıştır. Bu kapsamda TBMM'nin bugüne
kadar ürün temin ettiği birçok firma bulunmakta olup; her alımda en uygun fiyat ve en iyi niteliklere sahip olan ürünler için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmektedir.
Nitekim milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son kolonya alımı, 28 Mart 2022 tarihinde, tartışılan olaydan önce, haberlere konu olan firmadan değil,
yapılan piyasa araştırmasında en avantajlı teklifi veren başka bir firmadan gerçekleştirilmiştir. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde yapılan tüm mal ve hizmet alımları mevzuat
hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmekte olup, alım süreçlerinde hiçbir firmaya özel bir yaklaşım uygulanması söz konusu değildir. Diğer taraftan, alım tarihinde bilinmeyen ve
bilinmesi de mümkün olmayan, sonradan açığa çıkan adli gelişmelerden hareketle İdari Teşkilatımıza, mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen alımlar sebebiyle kusur
izafe edilemeyeceği açıktır. Yüce Meclis'imizin milletimiz için taşıdığı değer dikkate alınarak, haber ve paylaşımlar yapılırken hassasiyet gösterilmesi büyük önem arz etmektedir."
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