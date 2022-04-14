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CHP'li İmamoğlu İETT'yi batıracak! Borçlar dağ oldu...

İETT’nin 2021 yılında 3 milyar 722 milyon TL olan borçlanma limitini 208 milyon TL aşarak ve borcunun 3 milyar 930 milyon TL olduğu belirlendi.

CHP'li İmamoğlu İETT'yi batıracak! Borçlar dağ oldu...
Ekleme: 14.04.2022 - 10:14 Güncelleme: 14.04.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İmamoğlu İETT'yi batıracak! Borçlar dağ oldu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Nisan ayı oturumu yapıldı. Oturumda CHP'li İmamoğlu'nun İETT ve İSKİ'yi nasıl borç batağına sürüklediği anlatıldı. İETT'nin 2021 yılında 3 milyar 722 milyon TL olan borçlanma limitini 208 milyon TL aşarak ve borcunun 3 milyar 930 milyon TL olduğu belirlendi. Öte yandan hiç kredi borcu olmadan devasa yatırımlar yapan İSKİ, CHP yönetimi ile beraber 5 Milyar 290 Milyon borçlu hale geldi.
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CHP'li İmamoğlu İETT'yi batıracak! Borçlar dağ oldu...
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