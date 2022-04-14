CHP'li İmamoğlu İETT'yi batıracak! Borçlar dağ oldu...

İETT’nin 2021 yılında 3 milyar 722 milyon TL olan borçlanma limitini 208 milyon TL aşarak ve borcunun 3 milyar 930 milyon TL olduğu belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Nisan ayı oturumu yapıldı. Oturumda CHP'li İmamoğlu'nun İETT ve İSKİ'yi nasıl borç batağına sürüklediği anlatıldı. İETT'nin 2021 yılında 3 milyar 722 milyon TL olan borçlanma limitini 208 milyon TL aşarak ve borcunun 3 milyar 930 milyon TL olduğu belirlendi. Öte yandan hiç kredi borcu olmadan devasa yatırımlar yapan İSKİ, CHP yönetimi ile beraber 5 Milyar 290 Milyon borçlu hale geldi.