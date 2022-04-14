  • USD: 14,59 - 14,62
  • EURO: 15,91 - 15,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Her gün taciz, tecavüz, yolsuzluk, rüşvet gibi olaylara adı karışan CHP'li belediyelerin son durağı Bodrum oldu. Belediyenin Özel Kalem Müdürü S.A, daha önce başkanlık biriminde görevli M.A. isimli kadın ile gece saatlerinde bir işletmede karşılaştı. İddiaya göre; S.A. kadını taciz etmeye kalkışınca ikili arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.A'nın kadın çalışanı darp ettiği öne sürüldü. Kentin gündemine oturan olay sonrası, S.A görevden uzaklaştırıldı.

CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Ekleme: 14.04.2022 - 14:46 Güncelleme: 14.04.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., dün gece Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir restorana gitti. Alkollü olduğu ileri sürülen S.A., o sırada restoranda bulunan belediye personeli M.A. ile karşılaştı. S.A., iddiaya göre, M.A.'ya tacizde bulunup, darbetti.

TUVALETE SAKLANIP POLİSİ ARADI

Durum karşısında panikleyen M.A. restoranın tuvaletine kaçıp, durumu polise bildirdi. Olayın ardından ifadesi alınan S.A. serbest bırakılırken, darp raporu alan M.A. ise şikayetçi oldu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bodrum Belediyesi'nce olayın ardından yaptığı açıklamada S.A.'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Bodrum Belediyesi'nde görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak idari soruşturma başlatılmıştır. İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
Temel Karamollaoğlu: Seçim kanunuyla şartlar değişti
CHP'li Özgür Özel'in dezenfektan ve kolonya yalanına TBMM'den açıklama
Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk vurgun iddiası! O yolsuzluklar tek tek sıralandı...
Bakan Koca: Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak
CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
'Halka ekmek karnesi veriyor' haberlerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama
Bursa'da 8 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğa 80 dikiş atıldı
Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler'
86 yıl sonra ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak!
Nisa bebeği sokağa terk etmişti! Anne Ebru S. hakkında flaş gelişme...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
CHP’li Başkan, yeğenine makbuzla 1,5 milyon TL ödedi!
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Ümraniye'deki scooter kazası davasında karar çıktı
'Moskova' vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...
İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: 'Partitül soluyoruz'
Cemal Kaşıkçı davasının devrine itiraz
Çocuklara 'LGBT' istismarına tepki: Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!
Çift katlı İETT otobüsü yandı! İçinde yolcular bulunuyordu1
Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!

Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste