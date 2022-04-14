CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Her gün taciz, tecavüz, yolsuzluk, rüşvet gibi olaylara adı karışan CHP'li belediyelerin son durağı Bodrum oldu. Belediyenin Özel Kalem Müdürü S.A, daha önce başkanlık biriminde görevli M.A. isimli kadın ile gece saatlerinde bir işletmede karşılaştı. İddiaya göre; S.A. kadını taciz etmeye kalkışınca ikili arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.A'nın kadın çalışanı darp ettiği öne sürüldü. Kentin gündemine oturan olay sonrası, S.A görevden uzaklaştırıldı.

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., dün gece Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir restorana gitti. Alkollü olduğu ileri sürülen S.A., o sırada restoranda bulunan belediye personeli M.A. ile karşılaştı. S.A., iddiaya göre, M.A.'ya tacizde bulunup, darbetti.TUVALETE SAKLANIP POLİSİ ARADIDurum karşısında panikleyen M.A. restoranın tuvaletine kaçıp, durumu polise bildirdi. Olayın ardından ifadesi alınan S.A. serbest bırakılırken, darp raporu alan M.A. ise şikayetçi oldu.GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIBodrum Belediyesi'nce olayın ardından yaptığı açıklamada S.A.'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Bodrum Belediyesi'nde görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak idari soruşturma başlatılmıştır. İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.