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Bursa'da 8 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğa 80 dikiş atıldı

Sokakta başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki bir çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. Çocuğun annesi, “Köpeklerinin çocuğumu parçalamalarına tahammül edemiyorum” dedi.

Ekleme: 14.04.2022 - 16:05 Güncelleme: 14.04.2022 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Ö.E. (10), babaannesiyle birlikte okula gitmek için yola çıktı.

Bir süre sonra köpeklerin olduğu yeri geçtiklerini söyleyen çocuk, babaannesine eve geri dönmesi söyledi.

8 köpeğin saldırısına uğradı

Bunun üzerine babaannesi eve dönerek yürümeye başladı.

Ö.E., tek başına yürürken başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı.

Vatandaşlar kurtardı

Sesleri duyan babaannesi ve çevredekiler, Ö.E.'nin yardımına koştu.

Vatandaşlar Ö.E.'yi köpeklerden kurtararak özel araçları ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Küçük çocuk burada yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

80 dikiş atıldı

Geçtiğimiz hafta yaşanan saldırısı sonrası ameliyata alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı.

Tedavisi Şehit Hastanesi'nde devam eden Ö.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Doktorumuz 30'dan fazla ısırık olduğunu söyledi”

İHA'ya konuşan Ö.E.'nin annesi Fatma Elikesik, “Geçtiğimiz cuma günü sabah sularında çocuğum okula giderken 8 tane başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Çocuğuma saldırıyorlar, kollarını, bacaklarını ısırıyorlar. Kollarıyla yüzünü kapatarak koruyabilmiş. Bacaklarında çok derin yaralar var. Kafasında pençe izleri var. Doktorumuz 30'dan fazla ısırık olduğunu söyledi. Hemen orada müdahale ediliyor, komşular ayırmaya çalışıyor ama köpeklerin elinden alamıyorlar.

“10 saniye gecikse çok kötü şeyler ile sonuçlanabilirdi”

Oradan tesadüfen motosikletiyle geçen bir kişi köpeklerin arasına dalarak çocuğumu kurtarıyor. 10 saniye gecikse çok kötü şeyler ile sonuçlanabilirdi. Çocuğum son ana kadar bilincini kaybetmiyor. İlk müdahalesi Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapıldı ardından Plastik Cerrahi olan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorumuza da teşekkür ediyorum, ben o derin yaraları görünce çok kötü oldum.” dedi.

“Sokak köpeğinin çocuğumu parçalamasına tahammül edemiyorum”

“Hem cilt altında hem de cilt üstünde yaklaşık 80 dikişle operasyonu tamamlandı” diyen anne şöyle devam etti:

“Görünürde damarlarında, sinirlerinde, atar damarlarında bir sıkıntı yok. Gündoğdu Mahallesi'nde 10 yıldır oturuyorum. Köpek olmayan tek bir gününü bile görmedim. 10 yaşındaki bir çocuğu okula bebek gibi annesi, babası veya babaannesiyle birlikte götürüyoruz. Ben çocuğumu gözümden sakınarak büyüttüm. 3-5 tane sokak köpeğinin benim çocuğumu parçalamasına tahammül edemiyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.”
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