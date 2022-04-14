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Bebeğini çöpe atan cani anne dehşete düşürdü! 1 gün boyunca eteğime sarılı halde durdu

Sancaktepe'de 29 Mart günü bebeğini banyoda doğurup ölü doğduğu iddiasıyla çöpe atan Pervin Y. hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrası tutuklanan Pervin Y. ve eşinin ifadesine SABAH ulaştı. Pervin Y., kilolu olduğu için eşinin hamile olduğunu fark etmediğini belirterek, "Çocuğu banyoda doğurdum. Ağlama sesi gelmiyordu. Ölü doğduğunu anladım. Bebek, 1 gün boyunca yatak odasındaki fayansın üzerinde eteğime sarılı şekilde durdu. Ertesi akşam da mutfaktaki çöple birlikte bebeğimi de alarak çöpe attım. Sonra görevliler geldi. Eşimden korktuğum için böyle bir şey yaptım" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 14.04.2022 - 10:31 Güncelleme: 14.04.2022 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Bebeğini çöpe atan cani anne dehşete düşürdü! 1 gün boyunca eteğime sarılı halde durduSancaktepe'de geçtiğimiz günlerde belediye görevlileri çöpte bebek buldu. Savcılık ve emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturmayla, bebeği çöpe atan anne Pervin Y.'nin izine ulaşıldı. Pervin Y., öz bebeğini evinin banyosunda doğurup çöp konteynırına attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye önce adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı ancak, itiraz üzerine hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrası tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılık olayı aydınlatmak adına tüm soru işaretlerine cevap aramaya devam ederken Pervin Y. ve eşinin ifadesine ise SABAH ulaştı.

'SON ÇOCUĞUMUZDA EŞİM YÜZÜME BAKMADI'

Şüpheli anne, ifadesinde 5 çocuğunun olduğunu ve eşinin çocuk istemediğini söyleyerek, 'En son çocuğumuza hamile kaldığımda eşim çocuğu aldırmamı istemişti. Ben de hastaneye gidiyor gibi yapıp eşime çocuğun büyüdüğü için alınamayacağını söylemiştim. Eşim hamilelik sürecim boyunca benimle konuşmayıp yüzüme bakmamıştı. Çocuk 1 yaşına bastığında kucağına alıp sevmeye başlamış, bizim ilişkimiz de böylelikle düzelmişti' şeklinde konuştu.

1 GÜN BOYUNCA ETEĞİNE SARILI BEKLETMİŞ

Son hamilelik sürecini ise kimseye anlatmadığını belirten Pervin Y., 'Zaten kilolu biri olduğum için de çocuklarım ve eşim hamile olduğumu anlamadı. Olay günü doğum sancım geldiğinde evdeydim ve tuvalete girdim. Tuvalette 1 saat boyunca kaldım ve çocuk doğduğunda hiç ağlama sesi gelmedi, nefes de almıyordu. Ölü doğduğunu anladım. Eşim kapıyı tıklatarak banyoya girmek istediğini söyleyince bebeği de alarak yatak odasına geçtim. Bebek 1 gün boyunca yatak odasındaki fayansın üzerinde eteğime sarılı şekilde durdu. Ertesi akşam da mutfaktaki çöple birlikte bebeğimi de alarak çöpe attım. Sonra görevliler geldi. Eşimden korktuğum için böyle bir şey yaptım' diyerek pişman olduğunu söyledi.

KİLO ALDIĞINI FARK ETTİM AMA

Şüpheli kadının eşi ise ifadesinde 'Eşimin son dönemde biraz kilo aldığını fark ettim ancak hareketlerinde bir değişiklik olmadığı için hamile olduğunu anlamadım. Olay günü evdeyim, her şey normaldi. Ertesi gün işe gitmek için evden çıktım, akşam geldiğimde olumsuz bir duruma rastlamadım. Gece salonda yattım. Sabah işe gittim, geldiğimde küçük kızım eşimin polislerle gittiğini, eşimin patronunun arabasının ise bizim evin önünden geçtiğini ve kameraların arabayı gördüğünü söyledi. Olay günü bebek ağlaması duymadım, banyoda hiçbir kan izine rastlamadım. Son çocuğum olduğunda eşime artık çocuk istemediğimi söylemiştim. Tepkim bu kadardır' dedi.
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