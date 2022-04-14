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Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna'da ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular
Ekleme: 14.04.2022 - 19:02 Güncelleme: 14.04.2022 - 19:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna'da ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
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