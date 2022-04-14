Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Ukrayna'da ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.