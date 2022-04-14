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Bakan Koca: Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın günleri artık geride kaldı." dedi. Salgının seyrinin giderek etkisini azaltmaya başladığını belirten Koca, "19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayımız sıfır. Özellikle okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta Bilim Kurulu'nda çok önemli kararlar alınacak" dedi.

Bakan Koca: Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak
Ekleme: 14.04.2022 - 15:29 Güncelleme: 14.04.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca: Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgınındaki son durum hakkında bilgi veren Bakan Koca, "En kötü günlerimiz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısı

Sakarya'daki açıklamalarına devam eden Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını da söyledi.

"Maskeli son yazımız demiştim, inanan olmamıştı"

Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'daki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Covid-19 hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Hatırlarsanız geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi o yaza giriyoruz. Giresun'da da üç ay önce hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz müsterih olun diye konuşmam olmuştu. O dönemde de bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere endişe ile yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum, Endişe enmeyiniz en kötü günlerimiz geride kaldı müsterih olun.

Maskeyle ilgili kararda geri sayım

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

"Okullarımız başta olmak üzere değerledireceğiz"

Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak."

"Koca'yı tanımadığınız günlere geri dönüyoruz"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde de Twitter'dan bir paylaşımda bulunmuş, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609" demişti.
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