  • USD: 14,59 - 14,62
  • EURO: 15,91 - 15,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, Avrupa Merkez Bankası'da faiz kararını açıkladı. ECB de faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

Ekleme: 14.04.2022 - 14:55 Güncelleme: 14.04.2022 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 7,5, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,0 olarak açıklandı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 15.30'da başlayacak.
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
Temel Karamollaoğlu: Seçim kanunuyla şartlar değişti
CHP'li Özgür Özel'in dezenfektan ve kolonya yalanına TBMM'den açıklama
Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk vurgun iddiası! O yolsuzluklar tek tek sıralandı...
Bakan Koca: Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak
CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü belediye çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
'Halka ekmek karnesi veriyor' haberlerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama
Bursa'da 8 köpeğin saldırısına uğrayan çocuğa 80 dikiş atıldı
Rusya'dan Ukrayna'ya kritik dava: Uzun süre işkence ve şiddet gördüler'
86 yıl sonra ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak!
Nisa bebeği sokağa terk etmişti! Anne Ebru S. hakkında flaş gelişme...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
CHP’li Başkan, yeğenine makbuzla 1,5 milyon TL ödedi!
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Ümraniye'deki scooter kazası davasında karar çıktı
'Moskova' vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...
İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: 'Partitül soluyoruz'
Cemal Kaşıkçı davasının devrine itiraz
Çocuklara 'LGBT' istismarına tepki: Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!
Çift katlı İETT otobüsü yandı! İçinde yolcular bulunuyordu1
Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!

Güneş patlaması bugün Dünya'yı vuracak! Peş peşe uyarılar geldi!

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste