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Aşık Veysel Ortaokulu'ndan eğitimde Web 2.0 e-twinning projesi

Aşık Veysel Ortaokulu öğrencileri gerçekleştirilen Web 2.0 e-twinning projesinde teknoloji de kullanılan uygulamalar hakkında eğitimler aldı.

Ekleme: 14.04.2022 - 14:36 Güncelleme: 14.04.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Aşık Veysel Ortaokulu'ndan eğitimde Web 2.0 e-twinning projesi
Okulumuz öğrencilerinin dahil olduğu Eğitimde Web 2.0 etwinning projesinde 15 öğrencimiz Web 2.0 araçlarından Canva, e-book, Google Forum, Mentimeter, Storjumper, Kahoot, Google Classroom, Tools, WordArd Programlarını Okul Müdürü Hamide Söyler rehberliğinde öğrendiler.

Yurt dışındaki 7 ortak okul, yurt içindeki 10 ortak okul öğretmenleri, öğrencileri ile zoom programı üzerinden tanıştılar, bireysel, grup, işbirlikçi ve ortak ürün çalışmaları yaptılar. Projede göçmen öğrencilerimize yönelik kampanya yapılmış, onların okula uyumunun tespiti için Türkiye, Makedonya, Romanya, Yunanistan ve Fransa'da ki tüm ortak okulların göçmen öğrencilerine anket uygulanmıştır.

Ayrıca İklim Değişikliği ve Çevre Sorunlarına duyarlılığı artırmak için proje grubu tüm okulların öğretmen, öğrenci ve velilerine anket uygulanmış sonuçlar raporlaştırılmıştır. Web 2.0 araçları ile yaptıkları aktiveteler öğrencilerin dil , beceri, sosyal, motor gelişimlerine olumlu katkı sağlamıştır.

Okulumuzda 4 öğretmen arkadaş proje grubu ile etwinning projesi yürütmektedir. Bu projeler okulumuza özel bir misyon ve vizyon yüklemiştir. Mart ayı süresince gerçekleşen proje; katılan öğrencilerimizde heyecan oluşturmuş, diğer öğrencilerimizin de etwinning projelerine karşı ilgilerini artmıştır.

Aşık Veysel Ortaokulu'ndan eğitimde Web 2.0 e-twinning projesi

Aşık Veysel Ortaokulu'ndan eğitimde Web 2.0 e-twinning projesi

Aşık Veysel Ortaokulu'ndan eğitimde Web 2.0 e-twinning projesi




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