ANKA gücünü ispatladı: Mavi Vatan milli radara emanet

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizlerde sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B'lerin üzerinde bulunan SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde "serseri mayın tespit" denemeleri yaptığı belirtilmişti.Söz konusu denemelerin başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, ANKA-B'lerin fotoğrafları da paylaşıldı.MİLSAR, 30 kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme ve kolay kullanım özellikleriyle milli İHA platformlarına güç katıyor.Hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen MİLSAR, görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 santimetre çözünürlüğe kadar görüntü almaya imkanı sağlıyor.MİLSAR SAR/MTI Radarı'nın, mayın tehditleri ortaya çıktıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli göreve başladığı belirtiliyor. SAR modunda deniz yüzeyindeki geniş alanları tarayarak detaylı görüntü alan MİLSAR’ın çektiği görüntülerden mayınların gerçek zamanlı olarak tespiti yapılabiliyor.Menzilden bağımsız çözünürlüğüyle kaliteli geniş alan gözetleme imkanı sunan MİLSAR ile birlikte, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz anlık olarak "mavi vatan" sınırları içine girmiş ve yüksek güvenlik tehlikesi oluşturan serseri mayınların tespitinde kullanılabilecek önemli bir kabiliyet seti geliştirilmiş oldu.Türk İnsansız Hava Aracı Anka, TAI Anka, TUSAŞ Anka ya da yaygın ismiyle Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracıdır.4 Aralık 2004 tarihinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanmış olan sözleşmeyle yürürlüğe giren Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Programı ile söz konusu araç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta irtifa uzun havada kalışlı bir İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.Genel özelliklerMürettebat: yokGövde uzunluğu: 8 mKanat açıklığı: 17 mKanat alanı: 13.6 m²Kanat Açıklık Oranı - : 22Kanat Ok Açısı (çeyrek veter): 0Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.500 kgYakıt ağırlığı: 250 kgYararlı Yük Ağırlığı: 200 kgMotor: 1× Thielert Centurion 2.0 dört-silindirli, turbo dizel, 155 hp (114 kW)[9] , PD170 DİZEL MOTORAzami hız: 217 km/s (117 knot,135 mph)Olağan Seyir Hızı: > 75 knotServis irtifası: 30,000 ftHavada Kalış Süresi: 24 - 32 saatHarekât yarıçapı: 200 km (124 mi)[11]-Uydu kontrolü ile sınırsız(Anka-S)Çevre şartları: 15kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma sınırları, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır.Radar: Aselsan SarAselFlir 300 infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-A ve Anka-B:Geliştirme versiyonları)Yeni nesil Aselsan CATS infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-S: Üretim versiyonu)SATCOM uydudan yönetim sistemi (ANKA-S)Silah sistemleri (Anka-S)Roketsan UMTASRoketsan CİRİTRoketsan MAM-L