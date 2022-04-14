  • USD: 14,56 - 14,59
  • EURO: 15,77 - 15,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ANKA gücünü ispatladı: Mavi Vatan milli radara emanet

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insansız hava aracı ANKA-B'lerin radar sistemleri kullanılarak yapılan "serseri mayın tespit" denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ANKA gücünü ispatladı: Mavi Vatan milli radara emanet
Ekleme: 14.04.2022 - 11:37 Güncelleme: 14.04.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
ANKA gücünü ispatladı: Mavi Vatan milli radara emanet
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizlerde sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B'lerin üzerinde bulunan SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde "serseri mayın tespit" denemeleri yaptığı belirtilmişti.

Söz konusu denemelerin başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, ANKA-B'lerin fotoğrafları da paylaşıldı.

Her türlü hava koşulunda gece-gündüz takip

MİLSAR, 30 kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme ve kolay kullanım özellikleriyle milli İHA platformlarına güç katıyor.


Hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen MİLSAR, görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 santimetre çözünürlüğe kadar görüntü almaya imkanı sağlıyor.

MİLSAR SAR/MTI Radarı'nın, mayın tehditleri ortaya çıktıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli göreve başladığı belirtiliyor. SAR modunda deniz yüzeyindeki geniş alanları tarayarak detaylı görüntü alan MİLSAR’ın çektiği görüntülerden mayınların gerçek zamanlı olarak tespiti yapılabiliyor.


Menzilden bağımsız çözünürlüğüyle kaliteli geniş alan gözetleme imkanı sunan MİLSAR ile birlikte, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz anlık olarak "mavi vatan" sınırları içine girmiş ve yüksek güvenlik tehlikesi oluşturan serseri mayınların tespitinde kullanılabilecek önemli bir kabiliyet seti geliştirilmiş oldu.

ANKA İnsansız Hava Aracı nedir?

Türk İnsansız Hava Aracı Anka, TAI Anka, TUSAŞ Anka ya da yaygın ismiyle Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracıdır.

ANKA’nın gelişim süreci

4 Aralık 2004 tarihinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanmış olan sözleşmeyle yürürlüğe giren Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Programı ile söz konusu araç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta irtifa uzun havada kalışlı bir İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

Anka’nın teknik özellikleri nelerdir?

Genel özellikler

Mürettebat: yok
Gövde uzunluğu: 8 m
Kanat açıklığı: 17 m
Kanat alanı: 13.6 m²
Kanat Açıklık Oranı - : 22
Kanat Ok Açısı (çeyrek veter): 0
Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.500 kg
Yakıt ağırlığı: 250 kg
Yararlı Yük Ağırlığı: 200 kg
Motor: 1× Thielert Centurion 2.0 dört-silindirli, turbo dizel, 155 hp (114 kW)[9] , PD170 DİZEL MOTOR

Performans

Azami hız: 217 km/s (117 knot,135 mph)
Olağan Seyir Hızı: > 75 knot
Servis irtifası: 30,000 ft
Havada Kalış Süresi: 24 - 32 saat
Harekât yarıçapı: 200 km (124 mi)[11]-Uydu kontrolü ile sınırsız(Anka-S)
Çevre şartları: 15kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma sınırları, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır.

Aviyonikler

Radar: Aselsan Sar
AselFlir 300 infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-A ve Anka-B:Geliştirme versiyonları)
Yeni nesil Aselsan CATS infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-S: Üretim versiyonu)
SATCOM uydudan yönetim sistemi (ANKA-S)
Silah sistemleri (Anka-S)
Roketsan UMTAS
Roketsan CİRİT
Roketsan MAM-L
Rusya Mariupol’de 1160 Ukraynalı'yı savaş esiri olarak aldık
Korumalara harcadığı para dudak uçuklattı: Günlük 70 bin dolar ödüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar... Liderler Türkiye'de buluşacak mı?
ANKA gücünü ispatladı: Mavi Vatan milli radara emanet
Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında itiraf: Türkiye kazanan taraf olacak
6'lı ittifak, CHP'nin reklamcısını bile isyan ettirdi!
CHP'li İmamoğlu İETT'yi batıracak! Borçlar dağ oldu...
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin yolsuzluklarını gündeme getirdiği için saldırıya uğramıştı! Gazeteci Ergün Poyraz usulsüzlükleri tek tek anlattı!
CHP'li Özgür Özel'in mülteci ikiyüzlülüğü belgeyle ifşa oldu! Mülteci raporunda 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' dedi
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Besiciye büyükbaş için 2 bin 500 lira destek
ABD'de bir polis cinayeti daha: Siyahi genci başından vurarak öldürdü
Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLUYOR!
Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir...
Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıkmıştı! Firari HDP'li Semra Güzel'e yeni fezleke!
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan aslında kim? Babasıyla ilgili dikkat çeken detay...
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı
Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım
65 yaş üstü vatandaşlar 2022'de hacca gidemeyecek!
Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Yüksek Seçim Kurulu, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesi kararı aldı!

Yüksek Seçim Kurulu, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesi kararı aldı!

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin