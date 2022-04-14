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1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destekler tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk çekenlere uzun bir süredir pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor ve 3.fazda başvurular, ödemeler devam ediyor. 1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz, başvuru yapanlara her ay ödeniyor. Tabii ki bunun için belirlenen şartları taşımak gerekiyor, peki kimler pandemi sosyal destek yardımından faydalanamıyor? Şimdiye kadar 6.6 milyar lirayı aşan yardım yapıldı ve pandemi destek yardımına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor..

Ekleme: 14.04.2022 - 18:35 Güncelleme: 14.04.2022 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor!
Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında devletin verdiği destekler yer alıyor ve ihtiyaç sahiplerine nefes aldıracak olan pandemi sosyal destek yardımı 1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz. Başvuru yapanlara her ay ödeniyor ve şimdiye kadar 6.6 milyar liralık yardım yapıldığı açıklandı. 6.6 milyar liralık yardım yapıldı. Pandemi sosyal destek başvuruları 3. fazda devam ediyor ve şartları taşıyanlar nereden, nasıl başvuru yapıldığını, kimlerin yararlanamayacağı merak konusu oluyor. İşte detaylar!.

Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Mart ayında 8.5 milyon lira tutarında ödeme yaptık' dedi..

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faz-3 destek başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvurular kimlik numarasına göre oluyor.

Kimlik numarasının son hanesi 0 olan pazartesi, 2 olan salı, 4 olan çarşamba, 6 olan perşembe, 8 olan ise cuma günü başvurabiliyor.

Cumartesi ve pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor..

Aynı haneden birden çok başvuru olması halinde, tek başvuru olarak değerlendiriliyor.

KİMLER BU DESTEKTEN FAYDALANAMAZ?

Başvuran kişinin hanesinde şu özellikleri taşıyan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmıyor:

Salgın Sosyal Destek Programı Faz-1 ve Faz-2 kapsamında verilen 1.000 liralık nakdi destekten faydalanmış olanlar, 4A'lı kamu işçileri, 4C kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alanlar (emekliler),.

İşkur'dan işsizlik ödeneği olanlar, İşkur Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanabilir..

Salgın Sosyal Destek Programını'nın yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başka nakdi desteklerin de düzenli olarak sürdüğünü belirten Bakan Derya Yanık, şunları söyledi:.

'Elektrik yardımından barınma desteğine, evde bakım yardımından sosyal ekonomik desteğe, Genel Sağlık Sigortası yardımından eğitim desteğine kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık..

Bu doğrultuda mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik toplam 6.6 milyar lirayı aşan nakdi yardımda bulunduk.'.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından 'Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama' bölümüne gelin..

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