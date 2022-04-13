Xiaomi'nin elektrikli otomobili bütün beklentileri aşacak: Patent bilgileri sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Xiaomi de eklendi. Çinli şirket çalışmalara hız verdi.PATENTLER ORTAYA ÇIKTIXiaomi'nin elektrikli araçlara yönelik geniş açılı kamera modülleriyle ilgili bir başka patent geçen yılın sonlarında alındı ve bu hafta onaylandı. Patente göre, kamera sistemi geniş açılı görüntüler çekecek ve birkaç modül içerecek.Elektrikli otomobili, daha iyi bir menzil için geleneksel açıkta kalan yan aynaları çıkaracak.Kameralar, çevrenin kapsamlı bir görünümünü sağlayan üç sensör dahil olmak üzere arabanın üstüne yerleştirilecek.Tasarım hakkında henüz ortaya çıkan bir detay olmasa da aracın önünün aerodinamik bir tasarıma ve şık yapıya sahip olacağı sızdırıld­ıXiaomi'nin elektrikli aracı için aldığı 800'den fazla patenti olduğu biliniyor.ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÖRÜCÜYE ÇIKACAKXiaomi'nin Pekin-Tianjin CEO'su Luo Baojun, şirketin ilk elektrikli otomobilinin prototipinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını ve beklentileri fazlasıyla aşacağını duyurmuştu.FİYATI NE OLACAK?Xiaomi markalı otomobilin bir sedan veya SUV olacağını dile getiren kurucu Lei Jun, aracının fiyatının 15 bin ila 45 bin dolar arasında bir yerde olacağını açıklamıştı.10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMElektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?Xiaomi Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre elektrikli otomobillerin Türkiye'de satılıp, satılmayacağı konusunda bir bilgilendirme bulunmuyor.Otonom ve elektrikli otomobil piyasasındaki rekabet giderek artıyor. Google ve Apple'ın da otomobil üretmek için çalışmalar yürüttüğü biliniyor.