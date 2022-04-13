Ünlü şarkıcı gençlik fotoğrafını paylaştı

Kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.İşte o yorumlardan birkaçı:* Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!* Ülke buna hazır değildi!* Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!* Bir Arjantinli havası yok değil.* 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim