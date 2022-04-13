Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Resmi Gazete'de de yayımlanan seçim kanunu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. İşte o açıklamalar:ŞABLON OY PUSULASI BELİRLENİNCE HAZIRLANACAKGörme engelliler herhangi birinin yardımı olmadan oy kullanabilmesi açısından bundan önceki dönemlerde yer yer dernekler şablon hazırlıyordu. Bu şablonları da YSK kabul ediyordu. Görme engelli vatandaşlarımızın bu yasa ortaya çıkmaya başladığında çok büyük talebi vardı o talebi değerlendirdik.298 Sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerindeki kanunun 14. Maddesine bir ilave yaptık. YSK görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulasına uygun şablon hazırlayacak dedik ve bu görevi kanunla YSK' ya verdik. Kanun çıkınca çok mutlu oldular. Oy pusulası ortaya çıktığında o pusulada hangi parti nerede sıralaması belli olduğunda ona göre uygun şablon hazırlanacak.GÖRME ENGELLİLERİN OYUNA MÜDAHALE EDİLMEYECEKEskiden görme engellilerin yakını, yakını yoksa oradaki seçmenlerden biri refakat ediyordu ama engellinin oy verme gizliliği bir parça ihlal ediliyordu. Engelli seçmenin iradesine uygun davranılıp davranılmadığı da bilinmiyordu. Tüm bunları ortadan kaldıran ve tek başına kendi iradesine dönük oy gizliliğini da sağlayacak şekilde bir şablon düzenleme görevi YSK'ya yasa ile birlikte verilmiş oldu. YSK bundan sonra şablon olursu olmazsa diye bakmadan kendisi görme engelliler için şablonu özel hazırlayacak belli oranda sandıklara bırakacak. Görme engelli vatandaşlar da sandığa gittiğinde ben şablonla oy kullanabilirim diyorsa yanına kimse girmeden kabinde kendisi oyunu özgürce ve gizlice kullanmış olacak. Görme engellilerin oyuna kimse müdahale etmeyecek onların oyunu kimse fark etmeyecek.ERKEN SEÇİM YAYGARASI BİTTİTüm birimlerimiz çalışıyor ve arazideyiz. Biz bir seçim bittiğinde sonraki gün yeni seçim çalışmalarına başlayan bir partiyiz. AR-GE birimi üzerinden şimdi ve seçim sürecinde bize yol göstersin diye sık sık anketler yapılıyor. AK kadro tam saha çalışması yürütüyor. Erken seçim söz konusu değil. Artık muhalefet de erken seçime inanmıyor. Erken seçim hemen seçim şimdi seçim gibi yaygaralarla kafa karışıklığı oluşturmaya çalıştırdılar. Bir parça bir seçim beklentisi oluşturmak için uğraş verdiler. Seçim kanunu çıktıktan bir yıl geçtikten sonra uygulanamayacağını da gördükleri için eskisi kadar hemen seçim derhal seçim yaygaralarını yapmıyorlar. Muhalefet de çok net emin ki bu seçim zamanında yapılacak. Seçim 2023 Haziran'da olacak.SEÇMEN HAKKINI YİTİRMEYECEK15 maddeden ibaret olan bu kanunu düzenlemenin bel kemiğini seçmen hakkı ile ilgili olan düzenlemeler oluşturuyor. Seçim kanunu değişikliğin ruhunda seçmen seçilme hakkına ilişkin ortaya çıkan handikapları ortadan kaldırmak vardı. Bunun bel kemiğini seçmenlere ilişkin yapmış olduğumuz iyileştirmeler oluşturuyor. Türkiye'de her dönem yaklaşık 400 binin üzerinde kişinin seçmen kaydı kapanıyor. Seçmen nakilleri veya nüfus hareketleri sebebiyle aynı adreste birden çok kişi görünemeyeceği için bu adrese yeni bir kişinin taşınması söz konusu olduğunda bir önceki o adreste bulunanların seçmen kaydı düşüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da sırf bu yüzden bir seçimde oy kullanamamıştı. Bütün bunları ortadan bir hamleyle kaldıracak bir düzenleme yaptık. Bundan sonra birisinin adresi kapandığı için onun için seçmen olma hakkını yitirmesi söz konusu olmayacak.SEÇMEN KAYDI DONMAYACAKSeçmen nakli sebebiyle usulsüz seçmen nakli belli olan kişilerin de seçmen kaydı donduruluyordu ki bir önceki seçimde 88 bin 916 kişiydi bu rakam. Bir seçmenin seçmen kaydı bir şekilde başka bir yere gittiğinde bunun usulsüz seçmen hareketi olduğu tespit edilir edilmez seçim kurulları marifetiyle seçmen kaydı donduruluyordu. Kişi gittiği yerde de seçmen olamıyordu, geriye de dönemiyordu. Seçmen dondurma kararını seçim kurulları veremez diye bir hüküm koyduk kanuna. Artık usulsüz seçmen nakli fark edilirse seçmen kaydı donmayacak bir önceki seçmen kütüğü neredeyse oraya dönmüş olacak.KİMSE RIZASIZ SANDIK KURULU ÜYESİ OLAMAZBir parti başka bir partinin üyesini onun bizzat rızası olmadan sandık kurulu üyesi yazamaz dedik. Bunun sebebi şu; partiler kimseyi bulamadığı için başka partili üyeleri sandık kurulu üyesi yazıyordu. O kişinin de haberi olmadığı için de o kişi oraya gidemiyor, oraya gidemediği için orda oy kullanamıyor. Kendi seçmen kaydına da görevlidir şerhi düştüğü için orada da oy kullanamıyordu. Seçmen kendi rızası olmadan seçme hakkını yitirmiş oluyordu. Bunun olamayacağı bir düzenleme de getirdik.1 MİLYON SANDIK GÖREVLİSİ EĞİTİLECEKTürkiye'nin 7 bölgesinden sorumlu birer yardımcım var. Onlar tüm Türkiye'yi dolaştılar. Ben de bölge bölge illeri ziyaret ediyorum. 81 ilin seçim işleri başkanlarını ve ana kademe kadın kolları ile gençlik kolları başkanlarımızla genel merkezimizde bir çalışma yaptık. Her ilin seçim işleri başkanları nezdinde kurulan seçim işleri komisyonlarımız var. Seçim yaklaşıp sandığın başında kimin bulunacağı belli olduğunda resmi partili sandık kurulu üyemiz AK Partinin resmi kurul üyesi okul ve kat sorumlusunu da içine alan bir pakete daha ayrıntılı bir şekilde eğitim vermeye çalışacağız. Onlar sandıklar belli olduğu zaman belli olacak. Yaklaşık 1 milyonunu üzerinde sandık görevlisini seçim için eğiteceğiz.